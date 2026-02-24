Μπλάσβιχ για τη ρεβάνς με Ολυμπιακό: «Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση ώστε να διασφαλιστεί η πρόκριση»

Ο τερματοφύλακας της Μπάγερ Λεβερκούζεν, Γιάνις Μπλάσβιχ στάθηκε στη συγκέντρωση που πρέπει να έχουν οι συμπαίκτες του για να επιτευχθεί η πρόκριση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Οι στημένες φάσεις γίνονται επικίνδυνες, όταν οι σέντρες είναι καλές και υπάρχουν ψηλοί, δυνατοί παίκτες μπροστά. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί με τον Ολυμπιακό, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι γι’ αυτό. Έχουμε επίσης παίκτες αυτού του επιπέδου. Χρειάζεται απόλυτη συγκέντρωση στην άμυνα από το πρώτο λεπτό, ώστε να διασφαλιστεί η πρόκριση».

Για τον πιθανό ανταγωνισμό στη θέση του, μετά την ανάρρωση του Μαρκ Φλέκεν: «Δεν σκέφτομαι τόσο μακριά. Επικεντρώνομαι σε αυτόν τον αγώνα του Champions League αυτή τη στιγμή και θα ακολουθήσουν πολλά ακόμη σημαντικά καθήκοντα. Απλώς θέλω να βοηθήσω την ομάδα. Γι’ αυτό είμαι εδώ και εκεί επικεντρώνομαι πλήρως».