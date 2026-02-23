Χειρουργήθηκε ο Λόφτους-Τσικ, σημαντική απώλεια για τη Μίλαν

Ο διεθνής Άγγλος μέσος τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Πάρμα, Εντοάρντο Κόρβι, στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο» για την 26η αγωνιστική της Serie A, όπου οι «σταυροφόροι» πανηγύρισαν με 1-0.

Η Μίλαν γνωστοποίησε ότι ο Ρούμπεν Λόφτους-Τσικ υποβλήθηκε σήμερα (23/2) σε χειρουργική επέμβαση για το κάταγμα που υπέστη στο σαγόνι και πως θα μείνει εκτός δράσης για περίπου δύο μήνες.

Ο Άγγλος διεθνής μέσος τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον τερματοφύλακα της Πάρμα, Εντοάρντο Κόρβι, στο 7ο λεπτό της κυριακάτικης αναμέτρησης με τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο» για την 26η αγωνιστική της Serie A, όπου οι «σταυροφόροι» πανηγύρισαν τη νίκη με 1-0.

Στη συνέχεια, ο 30χρονος άσος μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο. Εκτός από το κάταγμα στη γνάθο, ο παίκτης έχασε, επίσης, πολλά δόντια στη σύγκρουση των δύο παικτών στον αέρα κατά τη διάρκεια μιας σέντρας.



«Η χειρουργική επέμβαση για τη μείωση και τη σταθεροποίηση του κατάγματος ήταν πλήρως επιτυχημένη» ανακοίνωσαν οι «ροσονέρι», προσθέτοντας ότι ο παίκτης είναι καλά και πως έχει πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.



Την τρέχουσα σεζόν ο Λόφτους-Τσικ μετράει 27 συμμετοχές με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη Μίλαν, η οποία είναι δεύτερη στην κατάταξη της Serie A, δέκα βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Ruben Loftus-Cheek was carried off on a stretcher with a head injury during AC Milan's 1-0 defeat by Parma.



Wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/d1ZdsOqWOr — Match of the Day (@BBCMOTD) February 23, 2026