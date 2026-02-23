Ο Μόιζε Κεν έβαλε από νωρίς τους «Βιόλα» μπροστά (13') και στο φινάλε πανηγύρισαν μια σπουδαία νίκη στο «Artemio Franchi».

Έπειτα από ένα παιχνίδι που δεν... διεκδικεί «δάφνες ποιότητας», η Φιορεντίνα επικράτησε με 1-0 της Πίζα και έφθασε τους 24 πόντους, ισοβαθμώντας στην 16η θέση με Κρεμονέζε και Λέτσε, ενώ η σημερινή αντίπαλος των «Βιόλα»... βουλιάζει, ούσα 19η με 15 βαθμούς.

Ο Μόιζε Κεν σκόραρε το «χρυσό γκολ» στο 13', οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν δεύτερο στο καλό τους ημίχρονο και με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, η ομάδα του Όσκαρ Χίλιεμαρκ πήρε ρίσκα και πίεσε σε ένα φινάλε, όπου μπορούσε να αλλάξει το σκορ, εκατέρωθεν.

Για πρώτη φορά στη σεζόν, η Φιορεντίνα σημείωσε τρεις σερί νίκες (σ.σ. 1-2 την Κόμο, 0-3 τη Γιαγκελόνια, 1-0 την Πίζα) και μπορεί να αισιοδοξεί για το μέλλον στη Serie A (σ.σ. «must win» αγώνες με Ουντινέζε, Πάρμα, Κρεμονέζε), αλλά και στο Conference League.

