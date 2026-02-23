Ροντινέι: «Δεν σκεφτόμαστε τη... Μακάμπι, τα πάντα για την ανατροπή χωρίς πίεση» (vid)

O Βραζιλιάνος αμυντικός εκπροσώπησε τους παίκτες του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην «Bay Arena» (24/2, 22:00).

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Ροντινέι, προτού ερωτηθεί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

Για το γεγονός ότι στο γήπεδο θα βρίσκονται πάνω από 4.000 φίλοι των Πειραιωτών: «Πάντα είμαστε ευγνώμονες στους οπαδούς μας. Μας στηρίζουν συνεχώς και μας δίνουν δύναμη. Ξέρουμε ότι θα είναι στο πλευρό μας και θα κάνουμε τα πάντα για να ανατρέψουμε το αποτέλεσμα, με τη δύναμη που μας δίνουν».

Για την ευστοχία που θα πρέπει να έχει ο Ολυμπιακός: «Όλοι γνωρίζουμε ότι στο ποδόσφαιρο οι στατικές φάσεις είναι πολύ σημαντικές. Πριν φτάσουμε εκεί έχουμε ένα γενικό πλάνο για το παιχνίδι. Είναι σημαντικό να είμαστε αποτελεσματικοί. Θέλουμε να ακολουθήσουμε το πλάνο μας και να έχουμε ουσία».

Για το αν έχουν έρθει οι μνήμες από το ματς με τη Μακάμπι: «Κανείς δεν σκέφτεται τι έχει συμβεί στο παρελθόν, είτε με τη Μακάμπι είτε με την Άστον Βίλα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν διαφορετικό στόχο μπροστά μας. Αύριο, επειδή φοράμε αυτή τη φανέλα, όταν έχουμε μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό θα εξαντλήσουμε όλες τις πιθανότητες. Αν ήμουν οπαδός, θα ήταν αναπόφευκτο να θυμηθώ τη Μακάμπι. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό. Δεν πρέπει όμως να μένουμε στο παρελθόν, αλλά να σκεφτόμαστε το αυριανό παιχνίδι».

Για το αν το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός κυνηγά το σκορ αφαιρεί την πίεση: «Δεν νομίζω ότι δεν υπάρχει πίεση. Το μόνο που έχουμε να σκεφτούμε είναι να ακολουθήσουμε το πλάνο μας. Στο πρώτο ματς χάσαμε, αλλά αύριο είναι ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Έχουμε την ευκαιρία να αγωνιστούμε στην καλύτερη διοργάνωση του κόσμου. Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Είναι μια ευκαιρία να το απολαύσουμε, να είμαστε έτοιμοι και να μην σκεφτόμαστε αν υπάρχει πίεση».