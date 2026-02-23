Πυροβολισμοί «πάγωσαν» αγώνα γυναικών στο Μεξικό - Διακοπή λόγω δράσης καρτέλ (vid)

Σε σκηνές που θυμίζουν ταινία δράσης μετατράπηκε ποδοσφαιρικός αγώνας γυναικών στο Μεξικό, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί κοντά στο γήπεδο.

Ο αγώνας της Νεκάξα με την Κερετάρο για το πρωτάθλημα γυναικών διεκόπη προσωρινά, αφού ένοπλα μέλη καρτέλ άνοιξαν πυρ στην περιοχή γύρω από το στάδιο.

Με το που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, η διαιτητής διέκοψε άμεσα το παιχνίδι και έστειλε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια για λόγους ασφαλείας.

Το συγκεκριμένο καρτέλ θεωρείται από τα ισχυρότερα στη χώρα, με εκτεταμένη δράση σε πολλές πολιτείες, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο ανησυχητική τη διείσδυση της βίας ακόμη και σε αγώνες αθλημάτων.