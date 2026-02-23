PAOK Academy από... ατσάλι και μία οικογένεια σε ένα Σαββατοκύριακο ανατροπών!

Ένα Σαββατοκύριακο «γεμάτο» συγκινήσεις για τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ - Της... ανατροπής στη Σουρωτή, ο Γραββάνης κόντρα στην πρώην και το «οικογενειακό» κλίμα στα Ιωάννινα.

Επεισοδιακό και για... γερά νεύρα ήταν το Σαββατοκύριακο των «ασπρόμαυρων» ακαδημιών, με τις Κ17 και Κ15 να κερδίζουν με ανατροπή στα τελευταία λεπτά στη Σουρωτή, την Κ19 να «λυτρώνεται» στη Λάρισα με τον... πρώην «βυσσινί» Γραββάνη και στα Ιωάννινα να συνεχίζεται το σερί του ΠΑΟΚ Β.

Ο Γραββάνης... άργησε αλλά «πλήγωσε» την πρώην σε νίκη-ανάσα

Ο 18χρονος Βαγγέλης Γραββάνης το περασμένο καλοκαίρι αποτέλεσε την πιο «γνωστή» μεταγραφή του PAOK Academy, καθώς είχε ήδη συστηθεί με την ομάδα της ΑΕΛ τόσο σε επίπεδο ακαδημιών, όσο και στη Super League 2.

Μπορεί να μην προσαρμόστηκε με το... καλημέρα, ούτως ώστε να δείξει την πραγματική του επιθετική «δεινότητα», όμως παιχνίδι με το παιχνίδι βελτιώνεται και ενσωματώνεται στα θέλω της Κυπελλούχου Κ19.

Το πρώτο γκολ του ήρθε νωρίς στη σεζόν, στα τέλη Σεπτέμβρη, στην επεισοδιακή νίκη του ΠΑΟΚ στην Τρίπολη, με το δεύτερο τέρμα του, να αργεί, αλλά να έρχεται την κατάλληλη στιγμή.

Στη Λάρισα, εκεί που μεγαλούργησε με τις «βυσσινί» ακαδημίες, σε ένα κάκιστο αγωνιστικό χώρο στο Αργυροπούλι. Εκεί, που ο Δικέφαλος τα βρήκε... σκούρα κόντρα σε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα, όμως ήταν η στιγμή για μία ξεχωριστή ποδοσφαιρική ιστορία.

Ο Γραββάνης κλήθηκε να μπει στον αγωνιστικό χώρο στο 68ο λεπτό από τον κόουτς Τσιαπακίδη και επτά λεπτά αργότερα, «λύτρωσε» τους Θεσσαλονικείς. Ένα γκολ με τεράστια σημασία, που κρατάει τον ΠΑΟΚ στην κορυφή και στο +5 από τον Παναθηναϊκό, τον οποίο αναμένουν οι Θεσσαλονικείς στη Σουρωτή σε έναν... πρόωρο τελικό.

Της... ανατροπής στη Σουρωτή

Πηγαίνοντας στη Σουρωτή, κανείς δεν περίμενε πως τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ απέναντι στην ΑΕΛ σε επίπεδο Κ17 και Κ15, θα είχαν τέτοια εξέλιξη. Χαρακτηριστικό της διαφοράς των δύο ομάδων -κυρίως στην Κ15- είναι πως οι Θεσσαλοί ήταν τελευταίοι με 2 βαθμούς και μόλις 2 γκολ ενεργητικό, την ίδια ώρα που ο Δικέφαλος είχε 16/16 νίκες.

Και όμως, το ποδόσφαιρο απέδειξε για μία ακόμα φορά πως μπορεί να έχει «άγρια» ομορφιά. Στην Κ17, μία εξαιρετική φουρνιά από πλευράς ΑΕΛ, ζόρισε όσο τίποτα τους ασταθείς «ασπρόμαυρους», πιέζοντας ψηλά εν τη απουσία του πρώτου σκόρερ Σούβλατζη.

0-1 οι «βυσσινί» που ήταν καλύτεροι μέχρι το 65', όμως λογάριαζαν χωρίς τον...ξενοδόχο, Στέλιο Βλάχο. Ο 16χρονος εξτρέμ πέρασε ως αλλαγή στο ημίχρονο σε μία κίνηση-ματ από πλευράς Ορφανού-Κρινίτσα, που μπορεί να αλλάξει όλη τη ροή του πρωταθλήματος.

Εκπληκτικό γκολ στο 67' και 1-1, δύο ακόμα γκολ μετά το 75ο λεπτό από τον MVP του ΠΑΟΚ και τελικό 3-1 για τους «ασπρόμαυρους», που παρέμειναν σε απόσταση... αναπνοής από τον Παναθηναϊκό.

Αυθημερόν στα Ιωάννινα για τους συμπαίκτες τους

Σε μία κίνηση που δείχνει -για μία ακόμα φορά- το οικογενειακό κλίμα που επικρατεί στο PAOK Academy, οι Στάθης Μπελερής και Παύλος Τσιότας βρέθηκαν στα επίσημα των «Ζωσιμάδων».

Το Σάββατο έπαιξαν με την Κ19 στη Λάρισα και την Κυριακή την «εκμεταλλεύτηκαν», ταξιδεύοντας στα Ιωάννινα, προκειμένου να δουν τους συμπαίκτες τους, αλλά και τον ΠΑΟΚ Β, του οποίου αποτελούν ενεργά μέλη του ρόστερ.

Σύσσωμη η Εθνική Νέων λοιπόν, έδωσε το «παρών» στο γήπεδο του ΠΑΣ, με τους Κοσίδη, Μπαταούλα, Σαρρή να αγωνίζονται και τους Μπελερή-Τσιότα να παρακολουθούν, ενώ λίγο μετά ο βασικός «γαλανόλευκος» φορ, Ανέστης Μύθου, βρέθηκε για μία ακόμα φορά στην αποστολή της πρώτης ομάδας στη Λάρισα.

Ένα (ακόμα) επιτυχημένο Σαββατοκύριακο για το... ατσάλινο PAOK Academy, ενώ ακολουθούν οι αγώνες με τον Αστέρα Τρίπολης, θέλοντας να μπουν με το... δεξί σε έναν Μάρτιο «φωτιά» γεμάτο ντέρμπι, που θα κρίνουν τα πάντα.

Από πλευράς του, ο ΠΑΟΚ Β των πέντε συνεχόμενων νικών, θα βρεθεί στη Χρυσούπολη να αντιμετωπίσει τον τοπικό Νέστο, ψάχνοντας το έκτο σερί τρίποντο που θα του δώσει την παραμονή.