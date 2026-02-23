Πάμπλο Βιγιάρ στο SDNA: «Θα έχει τις στιγμές του ο ΠΑΟΚ στο ΄Balaidos΄»

Ο Ισπανός τεχνικός σχολιάζει στο SDNA το κρίσιμο παιχνίδι που έρχεται (26/2) στο Βίγκο για τα πλέι οφ του Europa League, επισημαίνοντας ότι η νίκη στην Τούμπα ήταν σημαντική για τη Θέλτα, αλλά ο Δικέφαλος του Βορρά εξακολουθεί να έχει πιθανότητες πρόκρισης, ειδικά με την επιστροφή του Γιακουμάκη.

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του την ισοπαλία με την ΑΕΛ στη Λάρισα και στρέφει το βλέμμα του στο κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Πέμπτης (26/2) κόντρα στη Θέλτα για τα πλέι οφ του Europa League.

Η ισπανική ομάδα έχει το προβάδισμα μετά τη νίκη της στην Τούμπα με 2-1, όμως όπως επισημαίνει στο SDNA ο Ισπανός τεχνικός, Πάμπλο Βιγιάρ (άλλοτε τεχνικός του Ντιόγκο Νασιμέντο του Ολυμπιακού) η πρόκριση παραμένει ανοιχτή.

Μιλώντας για τον επερχόμενο αγώνα στο "Balaidos", ο Βιγιάρ τόνισε: «Ήταν μια μεγάλη νίκη για τη Θέλτα, γιατί η Τούμπα είναι ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα στην Ευρώπη για να παίξεις.

Ήταν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά κατά τη γνώμη μου πρόκειται για νοκ-άουτ παιχνίδι και ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να έχει πιθανότητες».

Ο Ισπανός προπονητής περιέγραψε και την τακτική προσέγγιση της Θέλτα: «Στο ΄Balaidos΄, η Θέλτα θα προσπαθήσει να παίξει το ποδόσφαιρό της. Θα θελήσει να ελέγξει το παιχνίδι, να κυριαρχήσει στην κατοχή και να έχει την πρωτοβουλία, όπως συνηθίζει».

Παράλληλα, τόνισε και τον ρόλο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι:

«Με την επιστροφή του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ θα έχει τις στιγμές του. Αν είναι έξυπνος και υπομονετικός, και αν εκμεταλλευτεί τις καθοριστικές στιγμές του αγώνα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Κατά τη γνώμη μου, η πρόκριση παραμένει ανοιχτή».