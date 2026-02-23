Φαβορί πλέον ο Παναθηναϊκός: Οι πιθανότητες «Τριφυλλιού» και Λεβαδειακού για την 4η θέση (pic)

Μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων, ο Παναθηναϊκός είναι πλέον το φαβορί για την κατάληψη της 4ης θέσης και την συμμετοχή στα Play-Offs του Πρωταθλήματος.

Ο Λεβαδειακός ηττήθηκε με 4-0 από την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός πέρασε νικηφόρα με 0-2 από το Ηράκλειο και κάπως έτσι η διαφορά των δύο ομάδων έπεσε στους 3 βαθμούς, με τους «πράσινους» να έχουν ένα ματς λιγότερο. Το πρόγραμμα του «Τριφυλλιού» μάλιστα είναι ευκολότερο, ενώ υπάρχει και η μεταξύ τους αναμέτρηση στην Βοιωτία, στις 8 Μαρτίου.

Όλα αυτά έχουν ανατρέψει πλήρως την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί, με το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ να είναι πλέον το φαβορί για την κατάληψη της 4ης θέσης. Το «Football Meets Data» του δίνει μάλιστα 62.7% πιθανότητες, έναντι 37.3% των Βοιωτών, ενδεικτικό του πώς αντιστράφηκαν τα δεδομένα σε σχέση με λίγο καιρό πριν.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ρευστή και το ματς των δύο ομάδων στο γήπεδο της Λιβαδειάς είναι και το πιο κομβικό στην «μάχη» που δίνουν για την 4άδα και την εξασφάλιση του ευρωπαϊκού εισιτηρίου.