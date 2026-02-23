Βήχος: «Δεν είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε κακό παιχνίδι»

Ο Μάριος Βήχος εμφανίστηκε απογοητευμένος από την βαριά ήττα του Λεβαδειακού από την ΑΕΚ, τονίζοντας ότι οι παίκτες των Βοιωτών δεν έχουν συνηθίσει να κάνουν τόσο κακά παιχνίδια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είμαστε συνηθισμένοι να κάνουμε κακό παιχνίδι, δεν μπήκαμε καλά και δεχθήκαμε ένα γρήγορο γκολ, το οποίο μας επηρέασε. Το μόνο που μένει να κάνουμε τώρα είναι να αφήσουμε πίσω μας ότι συνέβη σήμερα και να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι.

Αλλάξαμε σχηματισμό, επιχειρήσαμε να βγούμε μπροστά για να σκοράρουμε. Πρέπει να ξεχάσουμε το σημερινό παιχνίδι, είναι δύσκολο βράδυ. Θα συνεχίσουμε ότι κάνουμε καλά εφέτος και θα το δείξουμε στο επόμενο παιχνίδι και δεν νιώθουμε κάποια πίεση για το ευρωπαϊκό εισιτήριο».