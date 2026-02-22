Ο Λαπόρτα έγινε… υπάλληλος καθαριότητας στο «Καμπ Νόου» (vid)

Ο Τζοάν Λαπόρτα έκλεψε την παράσταση, όταν η κάμερα τον έπιασε να κρατά σφουγγαρίστρα και να «καθαρίζει» τις εξέδρες του Καμπ Νόου.
Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μια πιο χαλαρή και χιουμοριστική πλευρά του ισχυρού άνδρα των «Μπλαουγκράνα».
Ο Λαπόρτα, ο οποίος έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές, θέλει μια δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία.
Laporta. Genio y figura. Antes de empezar el partido ayudó a la empleada del club que limpiaba su zona de localidades . “ Esto lo hacía yo en la mili “ 😂😂 pic.twitter.com/wfo2IVEVXJ— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) February 22, 2026