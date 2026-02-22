Παπαδόπουλος: «Οι παίκτες μου πρέπει να μάθουνε πως είναι η συμπεριφορά των πρωταθλητών»

Ο προπονητής του Λεβαδειακού, Νίκος Παπαδόπουλος παραχώρησε δηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ.

Αναλυτικά όσα είπε στην Cosmote TV:

«Το ποδόσφαιρο είναι πολύ απλό παιχνίδια, όταν δεν έχεις πάθος και χάνεις τη μπάλα ενώ είσαι μόνος σου είναι πολύ ακόμα αυτές οι ήττες πρέπει να τις εκμεταλλευτείς για να γίνει μάθημα. Όταν λέω στους παίκτες μου ότι έχουμε ένα σημαντικό ματς, όλοι ασχολιοντουσαν με κάτι άλλο. Δυστυχώς σήμερα χάσαμε όλες τις μονομαχίες, ενώ πηγαίναμε στην επίθεση χάναμε την μπάλα. Οι παίκτες μου πρέπει να μάθουνε πως είναι η συμπεριφορά των πρωταθλητών. Εγώ κοιτάω ψηλά και αυτό θα κάνω από αύριο. Δεν κοιτάω πίσω μου ποιος είναι και θέλω να μείνουμε στην πρώτη τετράδα. Δεν ξέρω άμα θα τα καταφέρουμε, αλλά αυτός είναι ο στόχος μου».

