Κριτική ΑΕΚ: Με μαέστρο Μάνταλο και ενορχηστρωτή Μαρίν πήρε αυτό που ήθελε

Το SDNA ακτινογραφεί την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στο 4-0 με τον Λεβαδειακό που την κράτησε μόνη πρώτη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Η κριτική των παικτών της Ένωσης

Στρακόσια (7): Σταθερός όταν χρειάστηκε να επέμβει, με καλές τοποθετήσεις που δεν άφησαν πολλά περιθώρια στην επίθεση του Λεβαδειακού.

Γκεοργίεφ (7): Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλή δουλειά, αλλά σε όσες μονομαχίες έδωσε ριχε 50-50 σε επιτυχία, δίνοντας λύσεις.

Μουκουντί (7.2): Το γκολ του έσπρωξε την ΑΕΚ στη νίκη. Πέραν αυτού είχε σταθερή παρουσία αμυντικά και δεν άφηνε ιδιαίτερη κινητικότητα στους αντιπάλους.

Ρέλβας (6.8): Είχε καλές τοποθετήσεις, θα μπορούσε ωστόσο να δώσει καλύτερες μάχες και να κόψει κάποιος επικίνδυνες φάσεις του αντιπάλου.

Πήλιος (7): Για ακόμη μια φορά ο Έλληνας αμυντικός έπαιξε όπως συνηθίζει και έδωσε σημαντική βοήθεια στην ομάδα του.

Μαρίν (8.2): Βοήθησε τόσο αμυντικά , όσο και επιθετικά με αποκορύφωμα την ασίστ και το γκολ του , ενώ οι πάσες του ήταν κατά κύριο λόγο πετυχημένες, βοηθώντας στην ανάπτυξη.

Λιούμπισιτς (6.8): Δεν είχε πολύ καλή εμφάνιση όσον αφορά την ατομική ενέργεια, ωστόσο συμμετείχε στην ανάπτυξη της ομάδας του.

Πινέδα (7): Αρκετά καλή παρουσία από τον Μεξικανό, ο οποίος επιθετικά έδινε τον έλεγχο στην ΑΕΚ και την βοηθούσε να ανέβει μπροστά.

Μάνταλος (8.8): Ο αρχηγός της Ένωσης είχε σημαντική παρουσία στον αγώνα, μέτρησε και ασίστ και οργάνωνε το παιχνίδι της ομάδας του όταν χρειαζόταν, ενώ το κερασάκι ήταν το γκολ που κλείδωσε την νίκη.

Βάργκα (6.5): Δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο στο παιχνίδι, ωστόσο είχε μια σταθερή παρουσία, χωρίς όμως να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Λεβαδειακού.

Γιόβιτς (7.3): Για ακόμη μια φορά σταθερή παρουσία, πέτυχε γκολ σε κρίσιμο σημείο (49') και γενικώς πάλευε να είναι μέσα σε όλες τις φάσεις.

Οι αλλαγές

Γκατσίνοβιτς (6.4): Πέρασε στη θέση του Λιούμπιτσιτς, ωστόσο δεν έκανε κάτι το διαφορετικό.

Ζοάο Μάριο (6.5): Αντικατέστησε τον Μάνταλο αλλά δεν είχε κάποια ιδιαίτερη συμβολή, καθώς ο αγώνας είχε ήδη κριθεί.

Περέιρα: Μπήκε στο 82' και δεν μπορεί να κριθεί η παρουσία του, αφού ήταν ολιγόλεπτη

Ζίνι: Μπήκε στο 82' και δεν μπορεί να κριθεί η παρουσία του, αφού ήταν ολιγόλεπτη

Ελίασον: Πέρασε ως αλλαγή στο 86' και δεν μπορεί να κριθεί η παρουσία του, αφού ήταν ολιγόλεπτη