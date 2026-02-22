Βαθμολογία Stoiximan Super League: Έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ, σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα ο Παναθηναϊκός

Ο Δικέφαλος του Βορρά σκόνταψε στην Λάρισα και βρίσκεται πια στο -5 από την κορυφή, την ώρα που το τριφύλλι αγγίζει πια την τετράδα.

Ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος του Βορρά έμεινε στο 1-1 στην Λάρισα και παραμένει στην τρίτη θέση, στο -5 από την κορυφή και το -3 από τον Ολυμπιακό, έχοντας πάντως παιχνίδι λιγότερο.

Στην πρώτη θέση παραμένει η ΑΕΚ που συνέχισε νικηφόρα απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος πλέον νιώθει καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού στην μάχη για την 4η θέση και το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι-οφ τίτλου.

Με το διπλό στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, το τριφύλλι βρίσκεται πια στο -3 από την ομάδα της Βοιωτίας, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 22η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. AEK 22 52 41-13 2. Ολυμπιακός 22 50 40-10 3. ΠΑΟΚ 21 47 42-14 4. Λεβαδειακός 22 39 49-29 5. Παναθηναϊκός 21 36 31-22 6. Άρης 22 28 19-22 7. Βόλος ΝΠΣ 22 26 21-32 8. ΟΦΗ 21 25 27-37 9. Ατρόμητος 22 24 23-27 10. Παναιτωλικός 22 21 22-36 11. Κηφισιά 21 21 27-33 12. ΑΕΛ Novibet 22 21 21-34 13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 22 16 20-35 14. Πανσερραϊκός 22 12 14-53

* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού - ΟΦΗ, Κηφισιάς - ΠΑΟΚ, οι οποίες έχουν αναβληθεί.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

17:00: ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet

19:30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός

20:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός

Κυριακή 1 Μαρτίου 2026

16:00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός

17:30: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ

19:00: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης ΆΚΤΩΡ

20:00: Παναθηναϊκός - Άρης