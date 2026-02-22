Βαθμολογία Stoiximan Super League: Έχασε έδαφος ο ΠΑΟΚ, σε απόσταση αναπνοής από την τετράδα ο Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ είναι ο μεγάλος χαμένος της αγωνιστικής. Ο Δικέφαλος του Βορρά έμεινε στο 1-1 στην Λάρισα και παραμένει στην τρίτη θέση, στο -5 από την κορυφή και το -3 από τον Ολυμπιακό, έχοντας πάντως παιχνίδι λιγότερο.
Στην πρώτη θέση παραμένει η ΑΕΚ που συνέχισε νικηφόρα απέναντι στον Λεβαδειακό, ο οποίος πλέον νιώθει καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού στην μάχη για την 4η θέση και το τελευταίο εισιτήριο για τα πλέι-οφ τίτλου.
Με το διπλό στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ, το τριφύλλι βρίσκεται πια στο -3 από την ομάδα της Βοιωτίας, έχοντας μάλιστα και παιχνίδι λιγότερο.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες για την 22η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. AEK
|22
|52
|41-13
|2. Ολυμπιακός
|22
|50
|40-10
|3. ΠΑΟΚ
|21
|47
|42-14
|4. Λεβαδειακός
|22
|39
|49-29
|5. Παναθηναϊκός
|21
|36
|31-22
|6. Άρης
|22
|28
|19-22
|7. Βόλος ΝΠΣ
|22
|26
|21-32
|8. ΟΦΗ
|21
|25
|27-37
|9. Ατρόμητος
|22
|24
|23-27
|10. Παναιτωλικός
|22
|21
|22-36
|11. Κηφισιά
|21
|21
|27-33
|12. ΑΕΛ Novibet
|22
|21
|21-34
|13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|22
|16
|20-35
|14. Πανσερραϊκός
|22
|12
|14-53
* Εκκρεμούν οι αναμετρήσεις Παναθηναϊκού - ΟΦΗ, Κηφισιάς - ΠΑΟΚ, οι οποίες έχουν αναβληθεί.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23η)
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
17:00: ΟΦΗ - ΑΕΛ Novibet
19:30: Ατρόμητος - Παναιτωλικός
20:00: Κηφισιά - Λεβαδειακός
Κυριακή 1 Μαρτίου 2026
16:00: Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός
17:30: Βόλος ΝΠΣ - ΑΕΚ
19:00: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης ΆΚΤΩΡ
20:00: Παναθηναϊκός - Άρης