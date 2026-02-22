Με Μούστμα και Γκιτέρσο η 11άδα του ΠΑΟΚ Β κόντρα στον ΠΑΣ (pic)

Φουλ επίθεση από τον ΠΑΟΚ Β, ο οποίος έχει στην ενδεκάδα του τόσο τον Κάρελ Μούστμα όσο και τον Γιάννη Γκιτέρσο, στο ματς των Ιωαννίνων κόντρα στον ΠΑΣ (15:00).

Την πέμπτη του συνεχόμενη νίκη ψάχνει ο Δικέφαλος στα Ιωάννινα κόντρα στον τοπικό ΠΑΣ, μία νίκη που επί της ουσίας θα του δώσει το δικαίωμα να «αγκαλιάσει» την παραμονή.

Χωρίς απουσίες οι Θεσσαλονικείς στους «Ζωσιμάδες», με τον Νικολακούλη να ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια και τους Κωττά, Απιατσιόνακ και Κοσίδη να συνθέτουν την τριάδα της άμυνας. Στις πλευρές οι Πολυκράτης-Χιμένεθ.

Στα χαφ θα βρεθεί ξανά ο Γιάννης Σαρρής με «παρτενέρ» τον Τσοπούρογλου. Στην κορυφή της επίθεσης ο πρώτος σκόρερ της ομάδας Γιάννης Γκιτέρσος, με τους Μούστμα-Ραϊχανί σε πιο «ελεύθερο» ρόλο λίγο πίσω του.

Από πλευράς ΠΑΣ, ο Βρακάς θα βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, με τους Κιτσάκη-Τουρκοχωρίτη στα «άκρα» της άμυνας και τους Πρεκατέ-Βιραμάκι στα στόπερ. Οι Κασέμι-Τουτόντα θα είναι οι κεντρικοί χαφ, με τους Καφενζή-Κοντονίκο στα εξτρέμ και τον Καντάς πίσω από τον Μπουλλάρι.