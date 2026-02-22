Το ασπρόμαυρο background των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ

Αναλυτικά όσα αναφέρουν οι ασπρόμαυροι:
Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2025-26 κόντρα στην ΑΕΛ στο AEL FC Arena. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του παιχνίδιού, αλλά και την παράδοση κόντρα στους Βυσιννί λίγες ώρες πριν τη σέντρα.
22.02.2026
- Ο ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει ήδη την ΑΕΛ δύο φορές τη φετινή σεζόν, αφού επικράτησε με 1-0 στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος χάρη σε ένα γκολ του Ντεσπόντοφ , ενώ στην αναμέτρησή τους για το Κύπελλο Ελλάδας, στις 29 Οκτωβρίου 2025, επικράτησε πάλι στην Τούμπα με 4-1 (2’ Ιβανούσετς, 12’ Κωνσταντέλιας, 18’ Ντεσπόντοφ, 31’ Μύθου – 75’ Τούπτα).
- Η τελευταία τους αναμέτρηση με γηπεδούχο την ΑΕΛ ήταν για το Κύπελλο Ελλάδας, την 1η Δεκεμβρίου 2021, όταν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 (64’ Ταχάρ – 90+5’ Κούτριτς), ενώ στις 3 Φεβρουαρίου 2021 ο ΠΑΟΚεπικράτησε με 2-1 για το Κύπελλο Ελλάδας στη Θεσσαλία.
- Το τελευταίο τους παιχνίδι για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο την ΑΕΛήταν στις 3 Ιανουαρίου 2021 και το 1-1 σφράγισε τις προσπάθειές τους. Η ομάδα της Λάρισας προηγήθηκε με τον Πινάκα (69’) και ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90+6’ με τον Βιεϊρίνια .
- Ο ΠΑΟΚ έχει 19 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα από την ΑΕΛ, εντός και εκτός έδρας, σε όλες τις διοργανώσεις, με 15 νίκες και τέσσερις ισοπαλίες. Η τελευταία ήττα του Δικεφάλου ήταν στις 28 Μαρτίου 2010 με 2-1 στη Λάρισα. Οι Κουζέν (16’) και Πούρι (90’) είχαν σκοράρει για τους γηπεδούχους και ο Κοντρέρας είχε ισοφαρίσει προσωρινά σε 1-1 στο 83ο λεπτό.
- 32 αναμετρήσεις έχουν γίνει στο πλαίσιο της πρώτης κατηγορίας ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΛ με γηπεδούχο την ομάδα της Λάρισας. Ο Δικέφαλος μετρά 10 νίκες εκεί, 10 νίκες έχει η ΑΕΛ και 12 ματς έχουν τελειώσει ισόπαλα.
- Το αγαπημένο σκορ του ΠΑΟΚ στις εκτός έδρας νίκες επί της ΑΕΛ είναι το 2-0 με πέντε εμφανίσεις, ακολουθεί το 2-1 με τέσσερις, ενώ υπάρχει και μία με 1-0. Από την άλλη, η ομάδα της Λάρισας έχει επικρατήσει στις επτά από τις δέκα φορές με σκορ 2-1. Υπάρχουν ακόμη δύο νίκες με 1-0 και μία με 4-3. Στις ισοπαλίες υπάρχουν εννέα με 1-1 και τρεις με 0-0.
- Από τη σεζόν 1973-74, που ανέβηκε η ΑΕΛ στην τότε Α’ Εθνική, ο ΠΑΟΚδημιούργησε ένα σερί με 11 ματς χωρίς ήττα, εντός και εκτός έδρας, όπου είχε οκτώ νίκες και τρεις ισοπαλίες. Στο 12ο τους ματς σε επίπεδο Α’ Εθνικής η ομάδα της Λάρισας επικράτησε με 1-0, χάρη στο γκολ του Μαλουμίδη με πέναλτι.