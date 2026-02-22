Στρεφέτσα: «Ο Ολυμπιακός ήταν ένα όνειρο, έπρεπε να παίζω περισσότερο»

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα μίλησε για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την επιστροφή στο Καμπιονάτο για την Πάρμα, μετά από έξι μήνες στον Ολυμπιακό.

«Ο Ολυμπιακός ήταν ένα όνειρο, δεμένο με την επιθυμία να παίξω στο Champions League, μια παιδική συγκίνηση. Μετά υπήρχε η ευκαιρία να επιστρέψω σε ένα σχέδιο όπως η Πάρμα. Έπρεπε να παίζω περισσότερο και να αποδείξω την αξία μου. Ήταν το σωστό πλαίσιο για να επιστρέψω στην Ιταλία».

Λόγια, μεταξύ άλλων, του Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, μιλώντας στο Sky Sport, ενόψει της αποψινής (22/2-19:00) αναμέτρησης με την Μίλαν στο San Siro.

Ο Στρεφέτσα, ο οποιός αγωνίζεται δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Πάρμα, εντυπωσιάζει μετά την επιστροφή του στην ιταλική Serιe A, με ιταλικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι εάν «διατηρήσει το τρέχον επίπεδο απόδοσής του και η Πάρμα παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία, ο σύλλογος μπορεί να τον αποκτήσει μόνιμα. Ένα ποσό μεταξύ 7 και 8 εκατομμυρίων ευρώ δεν θεωρείται απαγορευτικό για την Πάρμα, ειδικά αν ο σύλλογος θεωρεί τον Στρέφετσα ως βασικό μέρος του σχεδίου του για την επόμενη σεζόν».

«Γνωρίζω καλά τη Serie A. Η Πάρμα είναι μια νεανική ομάδα αλλά με πολύ ταλέντο. Διασκεδάζουμε στο κέντρο, προσπαθώντας να παίξουμε και να σκοράρουμε. Έχουμε δύο πολύ σημαντικές νίκες, αλλά δεν μπορούμε να τα παρατήσουμε γιατί υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να κάνουμε», πρόσθεσε ο Στρεφέτσα και συνέχισε:

«Ο προπονητής μου ζητά να είμαι ελεύθερος, να παίξω, να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου και να μπω ανάμεσα στις γραμμές. Προσπαθώ να το κάνω αυτό. προς το παρόν, δουλεύουμε καλά και προχωράμε με το όραμά μας. Το να παίζουμε εναντίον της Μίλαν στο San Siro είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Δουλεύουμε σκληρά αυτές τις μέρες, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, για να προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμούς. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».