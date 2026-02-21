Ανατροπή, «3άρα» επί του ΟΦΗ και παραμονή στην κορυφή για την Κ17 του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαία ανατροπή επί του ΟΦΗ, νίκησε με 3-1 και διατήρησε το αήττητο, παραμένοντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Την ασταμάτητη πορεία της προς τον τίτλο συνέχισε η Κ17 του Παναθηναϊκού, η οποία νίκησε με ανατροπή τον ΟΦΗ, διατήρησε το αήττητο που «τρέχει» από την αρχή της σεζόν και παρέμεινε φυσικά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα και το +3 από τον ΠΑΟΚ.

Το «Τριφύλλι» ήταν ανώτερο από το ξεκίνημα του αγώνα, αλλά βρέθηκαν πίσω στο σκορ από μια αντεπίθεση του ΟΦΗ, κόντρα στην ροή του αγώνα. Η ισοφάριση ήρθε στο 31’, με τον γκολκίπερ των Κρητικών να αποκρούει το σουτ του Καραγκούνη, αλλά τον Κουμουκέλη να παίρνει το «ριμπάουντ» και να σκοράρει από κοντά. Δύο λεπτά μετά ολοκληρώθηκε η ανατροπή, με τον Καραγκούνη να βγάζει υπέροχη κάθετη πάσα και τον Φώτη να πλασάρει για το 2-1.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στο 65’, με τον Κουμουκέλη να κάνει την σέντρα και τον Φώτη να βρίσκει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα, για να «σφραγίσει» τη νίκη της ομάδας του. Μέχρι την λήξη μάλιστα, ο Παναθηναϊκός είχε δύο δοκάρια και ευκαιρίες για να αυξήσει κι άλλο το προβάδισμά του.

Οι συνθέσεις:

Παναθηναϊκός: Γείτονας, Καλμπουρτζής, Γέχος (54’ Νταμπίζας), Σέμος, Τσίγκας (72’ Κόνης), Μπινιάρης (82’ Μανγκανιέλο), Βανδήρας (72’ Δήμος), Πετούσης (46’ Κάρο), Φώτης, Καραγκούνης, Κουμουκέλης.

ΟΦΗ: Βαμβούκας, Κλάδος, Χριστουλάκης, Κοτζαμιχάλης, Βαρδουλάκης, Θώμας, Τσαλπατούρος, Μάρα, Ματθαιάκης, Στάβρε.