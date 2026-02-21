Η Βιολάρη έδωσε τη λύση στην ΑΕΚ (vid)

Η ΑΕΚ επικράτησε με 1-0 του ΑΟ ΡΕΑ για την 18η αγωνιστική της Α' Εθνικής Κατηγορίας Ποδοσφαίρου Γυναικών στο Δημοτικό Γήπεδο των Αγίων Αναργύρων με γκολ της Βιολάρη.

Η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου της Ένωσης έχασε αρκετές ευκαιρίες μέχρι να βρει τη λύση στο 71ο λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ και φανταστικό πλασέ της Βιολάρη στην κίνηση και να φτάσει στο τρίποντο που την φέρνει στο -5 από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ που έχει όμως ματς λιγότερο (παίζει αυτή την ώρα με τις Νέες Ατρόμητου και αν κερδίσει πάει ξανά στο +8).

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη από τον ΑΟ ΡΕΑ και απείλησε μόλις στο 11' με την κεφαλιά της Χιλ, ενώ έξι λεπτά αργότερα η Βίβιε έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν η κεφαλιά της πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 21' η Κόγγουλη με λόμπα από μακριά προσπάθησε να κρεμάσει την αντίπαλο τερματοφύλακα και να πετύχει το γκολ της χρονιάς, ενώ στο επόμενο λεπτό η Λάρσον είχε δοκάρι. Το γκολ για την ΑΕΚ ήρθε στο 71' τελικά, με την Βιολάρη να κάνει μια εκπληκτική κεφαλιά και να πετυχαίνει το 1-0. Μέχρι το φινάλε δεν άλλαξε κάτι και έτσι το 1-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα.