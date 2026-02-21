Με Λουίζ και αλλαγές η ενδεκάδα του Ολυμπιακού ενόψει Παναιτωλικού (pic)

Γνωστή έγινε πριν από λίγο η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ματς του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στον Παναιτωλικό, με τον Μεντιλίμπαρ να προχωρά σε αρκετές αλλαγές.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται στο Φάληρο τους Αγρινιώτες για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League και θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις νίκες.

Η ενδεκάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έγινε γνωστή πριν από λίγο, με τον Βάσκο τεχνικό να προχωράει σε αλλαγές σε όλες τις γραμμές της ομάδας του. Πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού συμμετέχει και ο Αντρέ Λουίζ.

Ο Μεντιλίμπαρ ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο στην άμυνα του. Γκαρθία και Σιπιόνι θα κινούνται στην μεσαία γραμμή, ενώ μπροστά τους θα βρίσκεται ο Νασιμέντο. Ο Λουίζ με τον Τσικίνο θα βρίσκονται στις «πτέρυγες» της επίθεσης, με μοναδικό προωθημένο τον Ταρέμι.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίς, Τσικίνιο, Νασιμέντο, Ταρέμι.

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Ρέτσος, Μουζακίτης, Γιαζίτσι.

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η αρχική σύνθεση του Παναιτωλικού ενόψει της απαιτητικής αναμέτρησης με τους Πειραιώτες.

H ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Γκραναθ, Κόγιτς, Σιέλης, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστεμπάν, Μάτσαν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι.



Αναπληρωματικοί για τους φιλοξενούμενους οι Ζϊβκοβιτς, Παρδαλός, Γκαρσία, Αγαπάκης, Μπελεβώνης, Νικολάου, Μπρέγκου, Σμυρλής, Μίχαλακ, Άλεξιτς, Χουάν Γκαρσία.