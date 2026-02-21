Νίκησε εύκολα τον Παναιτωλικό η Κ19 του Ολυμπιακού

Στις νίκες επέστρεψε η ομάδα Νέων του Ολυμπιακού, η οποία επιβλήθηκε με 4-0 εντός έδρας του Παναιτωλικού για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League K19.

Οι «ερυθρόλευκοι» έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους να πάρουν τη νίκη και προηγήθηκαν μόλις στο 4ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Βενέτη ο Σαντής άνοιξε λογαριασμό με τα χρώματα του Ολυμπιακού και με κεφαλιά έκανε το 1-0.

Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 8′ ο Αλαφάκης είδε την κίνηση του Κότσαλου και ο τελευταίος με όμορφο πλασέ σημείωσε το 2-0 για τον Ολυμπιακό.

Στο 36′ οι Πειραιώτες κατάφεραν να πετύχουν και τρίτο τέρμα, με τον Σαντή να υποδέχεται την μπάλα έπειτα από πάσα του Πλειώνη και με πλασέ να νικάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα για το 3-0 που ήταν και το σκορ ημιχρόνου.

Η ομάδα του Γιώργου Σίμου συνέχισε να παίζει στον ίδιο ρυθμό και ουσιαστικά δεν άφησε περιθώρια στον αντίπαλο για να γίνει απειλητικός.

Το τελικό 4-0 για τον Ολυμπιακό διαμόρφωσε στο 66′ ο Βασιλακόπουλος, ο οποίος μετά από πάσα του Κάπελα έκανε όμορφο πλασέ στην απέναντι γωνία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Επόμενος αγώνας για τους Νέους του Ολυμπιακού είναι με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό εκτός έδρας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Σίμος): Καμπαγιοβάνης, Βενέτης, Αλαφάκης (80′ Φράγκος), Μίλισιτς, Καρκατσάλης, Πλειώνης (70′ Πλις), Κολοκοτρώνης (80′ Τρικαλιώτης), Κότσαλος, Σαντής (80′ Καλαϊτζίδης), Κάπελας (70′ Λάνα), Βασιλακόπουλος.

Παναιτωλικός (Χ. Ζαπάντης): Παπαζώης, Μενγίδης, Ασημακόπουλος, Λαζαρίδης, Παυλίδης (78′ Ξανθόπουλος), Γορογιάς (46′ Καρκαμάνης), Χότζα (61′ Αλμπάνης), Φερεκίδης (46′ Γκοτζάι), Κακιώνης (78′ Θανασιός), Βασιλείου, Σταμάτης.