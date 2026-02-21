Άρης: Χωρίς έξι παίκτες η αποστολή για Κηφισιά - Κλειστά χαρτιά από Χιμένεθ

Η προετοιμασία του Άρη για το παιχνίδι με την Κηφισιά ολοκληρώθηκε, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μην υπολογίζει στους τιμωρημένους Κάρλες Πέρεθ, Γιώργο Αθανασιάδη και Μάρτιν Χόνγκλα, αλλά και στους τραυματίες Λορέν Μορόν, Γκάμπριελ Μισεουί και Κωνσταντίνο Γαλανόπουλο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με την Κηφισιά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (22/02, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς ακολούθησαν τα προγράμματά τους.

Θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Κάρλες Πέρεθ, Γιώργος Αθανασιάδης (αμφότεροι συμπλήρωσαν τρεις κίτρινες κάρτες) και Μάρτιν Χόνγκλα (αποβλήθηκε στην αναμέτρηση της προηγούμενης αγωνιστικής με την ομάδα του Βόλου ΝΠΣ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο).

* Η αποστολή θα καταλύσει το βράδυ του Σαββάτου σε ξενοδοχείο της πόλης μας.