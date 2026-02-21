«Διπλό» στο Ηράκλειο για την Κ19 του Παναθηναϊκού

Τέταρτη σερί νίκη για την Κ19 του Παναθηναϊκού, η οποία επικράτησε με 1-2 του ΟΦΗ εκτός έδρας, χάρη στα γκολ των Τερζή και Μπόκου.

Σε καλή κατάσταση βρίσκεται η Κ19 του Παναθηναϊκού, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα του ΟΦΗ με 1-2 και πανηγύρισε το τέταρτο σερί τρίποντό της. Έτσι παρέμεινε στην 2η θέση και στο «κυνήγι» του ΠΑΟΚ, στην προσπάθεια που κάνει να διεκδικήσει τον τίτλο.

Οι «πράσινοι» προσέγγισαν σωστά τον αγώνα, πίεσαν από νωρίς πολύ ψηλά τους γηπεδούχους και δεν τους επέτρεψαν να κυκλοφορήσουν την μπάλα, με την υπεροχή του «Τριφυλλιού» να καρποφορεί στο 29’. Ο Μπόκος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Τερζής με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διαμορφώνοντας το 0-1 του ημιχρόνου.

Στο 50’ ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Ζέκα να κάνει εξαιρετική ατομική ενέργεια και να… σερβίρει στον Μπόκο, που νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα και ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη της ομάδας του. Το μόνο που κατάφερε ο ΟΦΗ ήταν να μειώσει σε 1-2, με τους «πράσινους» να έχουν μάλιστα και δύο δοκάρια.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ: Κουκουριτάκης, Σωμαράκης, Χεϊλυ, Λαγουδάκης, Μπαλάσης, Τούφας, Χνάρης, Αντωνακάκης, Ασμαριανάκης, Σιτμαλίδης, Δάρλας.

Παναθηναϊκός: Σταμέλλος, Σκαρλατίδης, Δημακόπουλος (72’ Καρούζος), Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής (87’ Σώκος), Ζέκα (87’ Ανδριώτης), Νεμπής, Μπόκος, Μαρκεζίνης (75’ Λάβδας).