Ηρακλής: Με Ντουρμισάι, Γιαννούτσο και Δημητρίου η αποστολή για Βόλο

Γνωστή έγινε η αποστολή του Ηρακλή για το κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στη Νίκη Βόλου για τη δεύτερη αγωνιστική των play off του Βορείου Ομίλου της Super League 2, με τους Ντουρμισάι, Γιαννούτσο και Δημητρίου να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν.

Με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα του δώσει ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα για την άνοδο στη Super League, ο Ηρακλής ταξίδεψε στον Βόλο εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Νίκη στο ντέρμπι κορυφής της δεύτερης αγωνιστικής του Βορείου Ομίλου της δεύτερης κατηγορίας.

Ο προπονητής του Ηρακλή, Γιώργος Πετράκης θέλει να διαφυλάξει το +4 που έχει η ομάδα του και γιατί όχι να το αυξήσει, μετά και τη νίκη στην πρεμιέρα απέναντι στον Αστέρα Aktor Β', έχοντας ως απουσία τον ανέτοιμο Καντέρ Φοφανά, αλλά και τους μόνιμα απόντες Μαχαίρα και Σουλούκο.

Αντίθετα επιστρέφουν στην αποστολή του «Γηραιού» οι Ντουρμισάι, Γιαννούτσος και Δημητρίου, που είχαν λείψει στον αγώνα με τους «Αρκάδες».

Αναλυτικά η 24άδα:

Στουρνάρας, Νικοπολίδης, Καρακασίδης (τερματοφύλακες), Βιτλής, Αναστασίου, Κάτσικας, Ουές, Τσάκλα, Εραμούσπε, Δημητρίου, Γιαννούτσος, Παναγιωτίδης, Χάμοντ, Κράιντς, Προύντζος, Τσιντώνης, Ντόβενταν, Ντέλετιτς, Ουάρντα, Κυνηγόπουλος, Τζίμας, Μάναλης, Ντουρμισάι, Κούστα.