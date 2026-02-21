Πειράματα δεν υπάρχουν για όσους είναι στο ρόστερ του Παναθηναϊκού

Δύσκολη η διαχείριση δύο αναμετρήσεων που καθορίζουν το στόχο της ομάδας και ταυτόχρονα το τι θα συμβεί τελικά με τον Μπενίτεθ, με τους ποδοσφαιριστές να είναι η στιγμή να βγουν μπροστά. Γράφει ο Λ. Μπακολιάς.

Αγωνιστική κόντρα στον ΟΦΗ στην Κρήτη. Κεκλεισμένων των θυρών, κάτι που σαφώς είναι υπέρ του Παναθηναϊκού ως γεγονός. Αναμέτρηση που συμπίπτει με την εκτός έδρας υποχρέωση του Λεβαδειακού στην ΑΕΚ. Άρα η μη νίκη της ομάδας της Βοιωτίας, το πιθανότερο σενάριο.

Ένα απ’ τα τελευταία… χαρτιά που απέμειναν, για να μαζευτεί η διαφορά από την τέταρτη θέση. Ειδικά μετά την γκέλα με την ΑΕΛ στη Λεωφόρο. Έλα όμως που αυτή η αναμέτρηση στο Ηράκλειο έρχεται λίγες μέρες μετά το ματς με την Βικτόρια Πλζεν και λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς.

Το rotation είναι επιβεβλημένο. Για το «φρεσκάρισμα» της ενδεκάδας και μαζί το «κούμπωμα» στα νέα δεδομένα που υπάρχουν στο ματς. Η διαχείριση μοιάζει δύσκολη, με μια διαφορά όμως: Πλέον δεν υπάρχουν πειράματα. Όποιοι κι αν αγωνιστούν είναι μέλη του ρόστερ, είναι παίκτες του Παναθηναϊκού. Το διπλό στην έδρα του Ολυμπιακού, ήρθε με το ματς να ολοκληρώνεται έχοντας τον Βιλένα στην ενδεκάδα. Κατά συνέπεια η λέξη «πειραματισμοί», δεν υπάρχει.

Αν παίξει ο Παντελίδης θα είναι πείραμα; Αν ξεκινήσει ο Κοντούρης μήπως; Ο Κάτρης; Ο Γιάγκουσιτς; Όποιο όνομα κι αν βάλουμε στη συζήτηση, η ουσία είναι μία. Το διακύβευμα για τον Παναθηναϊκό. Τεράστιο, αναφορικά με την ευρωπαϊκή έξοδο της επόμενης σεζόν. Γιατί στη δική μας λογική, αυτό μετρά. Να είναι το Τριφύλλι στην Ευρώπη. Αν το κάνει ως τέταρτο ή πέμπτο, πραγματικά δεν αλλάζει κάτι στο συμπέρασμα της σεζόν. Εντός συνόρων είναι καταστροφική. Τελεία και παύλα.

Εκτός αν κάποιος αισθάνεται τιμητικά και όμορφα με το ρόλο του ρυθμιστή στα πλέι οφ. Εκεί που οι τρεις θα διεκδικούν πρωτάθλημα δηλαδή και ο Παναθηναϊκός θα… παίρνει μάτι. Έχοντας το ρόλο που είχε τα προηγούμενα χρόνια ο Άρης ή ο Βόλος ή ο ΠΑΣ Γιάννινα. Προφανώς και είναι ντροπιαστικό. Πιο ντροπιαστικό να παίζει για την 5η θέση, αλλά δεν υπάρχει μικρή ντροπή. Είναι σκέτο ντροπή όποιο σενάριο κι αν τύχει.

Αναφερθήκαμε σε πειραματισμούς που δεν υπάρχουν, γιατί για κάποιο ανεξήγητο λόγο θεωρούμε… κατάρα τις αλλαγές στην ενδεκάδα. Ειδικά όταν έρχονται σε συνεχόμενα ματς και με τόσα προβλήματα να προκύπτουν διαρκώς, είναι λογικές και επιβεβλημένες. Ειδικά όταν την Πέμπτη θα έρθει η ρεβάνς με την Βικτόρια, η οποία είναι ομάδα με ένταση, αθλητικότητα και πολλές δυνάμεις στο παιχνίδι της. Αν ο Παναθηναϊκός πάει… ξεζουμισμένος με τους ίδιους παίκτες να «τραβάνε κουπί», τότε δεν θα διεκδικήσει καν την πρόκριση.

Έτυχε αυτή η δύσκολη συνθήκη διαχείρισης, εν μέσω δύο κρίσιμων αγώνων. Από τη μία κρίνονται πολλά για την τετράδα, από την άλλη κρίνεται η ευρωπαϊκή συνέχεια. Εδώ δεν διαλέγεις παιχνίδια, ρίχνεσαι με τα… όλα και όπου βγάλει. Δουλειά του Μπενίτεθ να διαχειριστεί το ρόστερ, δουλειά και των παικτών όμως να δείξουν πως αξίζουν την ευκαιρία.

Ας πάρουν παράδειγμα τον Ταμπόρδα. Το παιδί ξαφνικά από άφαντος έγινε αναντικατάστατος. Άρα δεν υπάρχει το στοιχείο της αδικίας. Ούτε φυσικά το στοιχείο του «πειράματος» όποιος κι αν επιλεγεί. Η απαίτηση παραμένει ίδια για όποιον φορά την φανέλα του Παναθηναϊκού. Είτε παίζει μία στα πέντε ματς για λίγα λεπτά, είτε έχει τη φανέλα βασικού στο σπίτι.

Μην ξεχνάμε και κάτι ακόμη: Είναι δύο ματς που πέραν όλων των άλλων καθορίζουν και τις τύχες του Μπενίτεθ. Γκέλα με ΟΦΗ και αποκλεισμός από Πλζεν, σημαίνει πιθανότατα εξελίξεις. Νίκη στην Κρήτη και διεκδίκηση πρόκρισης στα ίσα, διαφοροποιεί τα δεδομένα. Ο Ισπανός δεν είναι χαζός. Γνωρίζει καλά τι παίζεται και για τον ίδιο, πέρα απ’ την ίδια την ομάδα.

Όσο κι αν τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί, εμείς περιμένουμε τώρα να βγουν οι παίκτες μπροστά. Δεν το λέμε για να «σώσουν» τον προπονητή τους, αυτό προφανώς και μοιάζει αφελές. Γιατί υπάρξει συμπέρασμα πως δεν θέλουν να τον κρατήσουν, άδικα συζητάμε και περιμένουμε το οτιδήποτε. Να παίξουν για τους εαυτούς τους. Υπό νορμάλ συνθήκες θα λέγαμε για να τιμήσουν τη φανέλα που φορούν, αλλά όταν αυτή είναι του Παναθηναϊκού και λέμε να «τιμηθεί» με νίκη που θα φέρει πιο κοντά την πιθανότητα της 4ης θέσης, θα πέσει ο ουρανός να μας πλακώσει.

Τα δύο ματς είναι σημαντικά. Ο καθένας μπορεί να διαχωρίσει στο μυαλό του το σημαντικότερο. Για μας είναι το ευρωπαϊκό, για άλλους θα είναι ο ΟΦΗ. Δεκτή κάθε άποψη. Ας μείνουμε πως σημαντικά είναι και τα δύο. Εξίσου. Γιατί παράλληλα διαφοροποιούν εντελώς και την ίδια την ψυχολογία και την οπτική για την ίδια την ομάδα. Σε αντίθεση περίπτωση, απλά θα απαριθμήσουμε ένα ακόμη πισωγύρισμα απ’ τα αμέτρητα. Συν τις όποιες εξελίξεις ακολουθήσουν.