Στον «πάγο» ο Φωτιάς για την αποβολή του Όζμπολτ με Ολυμπιακό

Οι Βοιωτοί είχαν δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς στο 41' ο διαιτητής Φωτιάς απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Σλοβένο επιθετικό, μετά από υπόδειξη του διεθνή βοηθού Παπαδάκη για φάουλ στον Τζολάκη.
Όπως έδειξε το ριπλέι ωστόσο, ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών έκανε "θέατρο" μετά την οριακή επαφή του με τον αντίπαλό του, με τον παρατηρητή να βάζει παραπεμπτικό βαθμό τόσο στον διεθνή ρέφερι, όσο και στον βοηθό του.
Η ΚΕΔ μάλιστα τους άφησε αμφότερους εκτός ορισμών για την 22η αγωνιστική (για τον Παπαδάκη ήταν ούτως ή άλλως αναμενόμενο βάσει ροτέισον).
Σημειώνεται πως και ο Θανάσης Τζήλος που βρισκόταν στο VAR έμεινε εκτός ορισμών, ωστόσο η δική του απουσία οφείλεται είτε σε κώλυμα που δήλωσε, είτε στο ροτέισον της Επιτροπής, αφού είχε καλή βαθμολογία.