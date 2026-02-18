Στον «πάγο» ο Φωτιάς για την αποβολή του Όζμπολτ με Ολυμπιακό

Η ΚΕΔ τιμώρησε τον διεθνή ρέφερι για τη λανθασμένη αποβολή του Άλεν Όζμπολτ στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Οι Βοιωτοί είχαν δικαιολογημένα παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό, καθώς στο 41' ο διαιτητής Φωτιάς απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα τον Σλοβένο επιθετικό, μετά από υπόδειξη του διεθνή βοηθού Παπαδάκη για φάουλ στον Τζολάκη.

Όπως έδειξε το ριπλέι ωστόσο, ο τερματοφύλακας των Πειραιωτών έκανε "θέατρο" μετά την οριακή επαφή του με τον αντίπαλό του, με τον παρατηρητή να βάζει παραπεμπτικό βαθμό τόσο στον διεθνή ρέφερι, όσο και στον βοηθό του.

Η ΚΕΔ μάλιστα τους άφησε αμφότερους εκτός ορισμών για την 22η αγωνιστική (για τον Παπαδάκη ήταν ούτως ή άλλως αναμενόμενο βάσει ροτέισον).

Σημειώνεται πως και ο Θανάσης Τζήλος που βρισκόταν στο VAR έμεινε εκτός ορισμών, ωστόσο η δική του απουσία οφείλεται είτε σε κώλυμα που δήλωσε, είτε στο ροτέισον της Επιτροπής, αφού είχε καλή βαθμολογία.