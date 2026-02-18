Πρόεδρος Θέλτα για Τούμπα: «Δυνατή και σκληρή ατμόσφαιρα - Είναι μία πρόκληση» (vid)

Η πρόεδρος της Θέλτα, Μαριάν Μουρίνιο σχολίασε κατά την αναχώρηση της ομάδας για τη Θεσσαλονίκη, την ατμόσφαιρα της Τούμπας.

Καθ' οδόν για τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται η ομάδα της Γαλικίας, με την ισχυρή γυναίκα της Θέλτα να συνοδεύει την αποστολή, σε ένα ακόμα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι.

Στο αεροδρόμιο του Βίγκο παραχώρησε δηλώσεις στα ισπανικά Μέσα, «αυτή είναι άλλη μια πρόκληση· μας έχουν τύχει δύσκολα ταξίδια. Παρ’ όλα αυτά, ο κόσμος ήταν μαζί μας και μας συνόδευσε. Σε αυτό το ματς ίσως λιγότεροι, αλλά παρ’ όλα αυτά έρχονται 300 άτομα. Πηγαίνουμε με αυτόν τον ενθουσιασμό και τη θέληση (να περάσουμε τον γύρο)», γνωστοποιώντας τον αριθμό των φιλοξενούμενων που θα έχει αύριο (19/2 19:45) η Τούμπα.

«Μας έχουν πει ότι πρόκειται για μια δυνατή, σκληρή ατμόσφαιρα, αλλά έχουμε πάει στη Στουτγκάρδη όπου η ατμόσφαιρα ήταν πολύ έντονη, στον Ερυθρό Αστέρα όπου βρεθήκαμε πρόσφατα, στο Ζάγκρεμπ. Μας έτυχε μια αναμέτρηση με γήπεδα και οπαδούς πολύ έντονους. Πάμε για ακόμη μία.», ολοκλήρωσε όσον αφορά την ατμόσφαιρα της «καυτής» και αήττητης Τούμπας.

Υπενθυμίζεται πώς οι Ισπανοί αναχώρησαν σήμερα (18/2) το πρωί με πτήση τσάρτερ και με τέσσερις απουσίες, ενώ θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους στο γήπεδο της Τούμπας, στις 19:45.