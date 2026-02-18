Αποθέωσε Τάισον ο Λουτσέσκου: «Τα αγωνιστικά του δεδομένα είναι... top of the top!»

Για τον non stop Τάισον μίλησε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αποθέωσε τον... 19χρονο Βραζιλιάνο, σημειώνοντας πως τα αγωνιστικά του δεδομένα είναι... top of the top!

Για τον Τάισον ρωτήθηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος στην αρχή εμφανίστηκε διστακτικός στο να μιλήσει, επιμένοντας ξανά στην έννοια του γκρουπ...

«Γιατί πιστεύετε ότι λέω κάτι ιδιαίτερο με τον Τάισον; Γενικά μιλάω με όλους τους παίκτες για την σεζόν μας μέχρι τώρα, για την ζωή γενικά, ακόμα και για προσωπικά ζητήματα».

Στη συνέχεια όμως δεν θα μπορούσε να δώσει... ατάκες για τον αγαπημένο του Βραζιλιάνο, σημειώνοντας πως: «Είναι σε πολύ καλή ψυχολογία, είναι σε κορυφαίο επίπεδο πνευματικής και αγωνιστικής ετοιμότητας, τα αγωνιστικά του δεδομένα είναι... top of the top. Μεταξύ μας δεν χρειάζεται να πούμε κάτι διαφορετικό, υπάρχει ένας πολύ ισχυρός δεσμός και αυτός ο δεσμός ισχύει και για τους περισσότερους παίκτες της ομάδας, όχι μόνο με τον Τάισον».