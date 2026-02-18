Αναχώρησε για Θεσσαλονίκη η Θέλτα - Με τέσσερις απουσίες κόντρα στον ΠΑΟΚ (vid)

Η ομάδα του Βίγκο ολοκλήρωσε χθες (17/2) την προετοιμασία της επί ισπανικού εδάφους με ένα απρόοπτο, καθώς ο Ούγκο Σοτέλο υπέστη διάστρεμμα στην ποδοκνημική και τέθηκε νοκ άουτ από τον πρώτο αγώνα με τον ΠΑΟΚ (19/2 19:45).
Μαζί με τον μακροχρόνια απόντα Άλβαρο Νούνιες, είναι οι δύο απουσίες που καλείται να διαχειριστεί ο Κλαούδιο Χιράλδες, με τον Ισπανό τεχνικό να μιλάει το απόγευμα (19:00) στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μαζί με τον Ιονούτ Ράντου.
Οι Γαλιθιάνοι αναχώρησαν λίγο μετά τις 11:30 με πτήση τσάρτερ και τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 19:45 ώρα Ελλάδος αναμένεται να ξεκινήσει η «πρόβα τζενεράλε» τους, στο γήπεδο της Τούμπας.
Παράλληλα, στο Βίγκο παρέμειναν οι Φράνκο Τσέρβι και Τζόζεφ Αϊντού λόγω τεχνικής απόφασης.
Αναλυτικά η αποστολή της Θέλτα:
Τερματοφύλακες: Ιονούτ Ράντου, Ιβάν Βιγιάρ, Μαρκ Βιδάλ.
Αμυντικοί: Χάβι Ρουέδα, Όσκαρ ΜΙνγκέσα, Σέρχιο Καρέιρα, Μιχάιλο Ρίστιτς, Χάβι Ροντρίγκες, Μάνου Φερνάντες, Καρλ Στάρφελτ, Μάρκος Αλόνσο, Γοέλ Λάγκο, Κάρλος Ντομίνγκες
Μέσοι: Ιλάιξ Μορίμπα, Μιγκέλ Ρομάν, Ματίας Βεσίνο, Φερ Λόπες
Επιθετικοί: Ούγκο Άλβρες, Βίλιοτ Σβέντμπεργκ, Ιάγο Άσπας, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Πάμπλο Ντουράν, Φεράν Γιουτγκλά, Γιονές Ελ-Αμπντελαουί.
