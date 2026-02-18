Κατσικογιάννης στο ΟΦΗ-Παναθηναϊκός, Βεργέτης στη ΑΕΚ-Λεβαδειακός, Τσιμεντερίδης στο ΑΕΛ-ΠΑΟΚ

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Στην αναμέτρηση του ΟΦΗ με τον Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης, ενώ το Λάρισα-ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Τσιμεντερίδης, το ΑΕΚ-Λεβαδειακός ο Βεργέτης και το Ολυμπιακός-Παναιτωλικός ο Ζαμπαλάς.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 22ης αγωνιστικής:

ΟΦΗ-Παναθηναϊκός: Κατσικογιάννης (Μπουξμπάουμ, Διαμαντής, 4ος Ανδριανός, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

Πανσερραϊκός-Βόλος: Κατοίκος (Παγουρτζής, Νίκζας, 4ος Τσιοφλίκη, VAR: Παπαπέτρου, Πολυχρόνης)

Λάρισα-ΠΑΟΚ: Τσιμεντερίδης (Μωυσιάδης, Κορωνάς, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

Άρης-Κηφισιά: Τσακαλίδης (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Γιαννούκας, VAR: Σιδηρόπουλος, Πουλικίδης)

ΑΕΚ-Λεβαδειακός: Βεργέτης (Δημητριάδης, Στάικος, 4ος Μόσχου, VAR: Ευαγγέλου, Κόκκινος)

Αστέρας-Ατρόμητος: Ματσούκας (Τσολακίδης, Μάτσας, 4ος Νταούλας, VAR: Κουμπαράκης, Πολυχρόνης)

Ολυμπιακός-Παναιτωλικός: Ζαμπαλάς (Κωνσταντίνου, Κόλλιας, 4ος Κόκκινος, VAR: Παπαδόπουλος, Πουλικίδης)

