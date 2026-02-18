Σάλος με το σχόλιο του Κλάτενμπεργκ για τη ρατσιστική επίθεση στον Βινίσιους: «Θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στην άλλη πλευρά του γηπέδου»

«Θύελλα» αντιδράσεων προκάλεσε το σχόλιο του Μαρκ Κλάτενμπεργκ για τον Βινίσιους και τη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε.

Το περιστατικό της ρατσιστικής επίθεσης του Πρεστιάνι στον Βινίσιους, στο Μπενφίκα-Ρεάλ έχει γίνει πρώτο θέμα σε όλη την Ευρώπη. Ο άσος των Πορτογάλων κάνει ρατσιστική επίθεση στον Βραζιλιάνο επιθετικό των Μαδριλένων, όταν εκείνος σημειώνει το γκολ για το 0-1.

Θέση έχουν πάρει πολλοί ποδοσφαιριστές και διαιτητές, με τον Μαρκ Κλάτενμπεργκ να κάνει το δικό του σχόλιο για το περιστατικό, προκαλώντας αντιδράσεις.

Ο πρώην διαιτητής που διατέλεσε πρόεδρος της ΚΕΔ, ενώ είχε και ρόλο στη Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη, πήρε ξεκάθαρη θέση υπέρ του ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα. Ανέφερε πως έχε συναντήσει πολλά τέτοια περιστατικά ρατσιστικής επίθεσης στην καριέρα του, όμως ο άσος της Ρεάλ θα μπορούσε απλώς μετά το γκολ να επιστρέψει στην άλλη μεριά του γηπέδου και να μην προκαλέσει!

Αναλυτικά, σημείωσε: «Έχουν ειπωθεί πολλά λόγια μεταξύ των παικτών. Ο Βινίσιους δεν είναι ευχαριστημένος με όσα έχουν ειπωθεί. Ο διαιτητής ακολουθεί το πρωτόκολλο για ένα ρατσιστικό σχόλιο που έχει ειπωθεί. Μόλις ο Βινίσιους πλησιάσει τον διαιτητή, ο διαιτητής πρέπει τώρα να ακολουθήσει το πρωτόκολλο και τους κανόνες που έχει ορίσει η UEFA όταν συμβαίνει αυτό.

Ως διαιτητής, έχω αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση στο παρελθόν, όταν παίκτες έχουν αναφέρει ένα ρατσιστικό σχόλιο στον αγωνιστικό χώρο. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κάνει την αναφορά. Στη συνέχεια, η UEFA θα το εξετάσει. Ως διαιτητής είναι πολύ δύσκολο σε αυτή την περίπτωση.

Δεν είναι λάθος του διαιτητή. Ο Βινίσιους Τζούνιορ, ναι, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, αλλά θα έπρεπε να είχε επιστρέψει στην άλλη πλευρά του γηπέδου και θα μπορούσε να συνεχίσει το παιχνίδι».

