Champions League: Συνεχίζεται η δράση με δύσκολες εξόδους για τα φαβορί

Με τέσσερα παιχνίδια συνεχίζεται η δράση των Play Off του Champions League σήμερα (18/2).
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Λεβερκούζε, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης ταξιδεύει στο Βέλγιο και στην έδρα της Κλαμπ Μπριζ.
Παράλληλα, η Ίντερ έχει δύσκολη έξοδο στην Νορβηγία απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ, με την Καραμπάγκ να αντιμετωπίζει εντός έδρας την Νιούκαστλ, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της ημέρας.
Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα:
- Καραμπάγκ - Νιούκαστλ (19.45)
- Μπόντο/Γκλιμτ - Ίντερ (22.00)
- Κλαμπ Μπριζ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00)
- Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν (22.00)