Ο Κέιν φαβορί για πρώτος σκόρερ, στην 4η θέση ο Παυλίδης

Ο Χάρι Κέιν πέτυχε δύο γκολ στην νίκη της Μπάγερν Μονάχου επί της Βέρντερ Βρέμης με 3-0 και είναι το φαβορί για ν' αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Ο Αγγλος επιθετικός των Βαυαρών, μετρά 26 γκολ σε 22 αγώνες, ακολουθούμενος από τον Κιλιάν Μπαπέ, με τον Γάλλο στράικερ της Ρεάλ Μαδρίτης, να έχει σκοράρει 23 φορές σε 21 αναμετρήσεις της LaLiga.

Το άτυπο βάθρο, συμπληρώνει ο Νορβηγός άσος της Μάντσεστερ Σίτι, Ερλινγκ Χάαλαντ (σ.σ. σκόραρε στην νίκη με 2-0 επί της Φούλαμ με 22 τέρματα σε 26 συμμετοχές στην Premier League, ενώ σε «απόσταση αναπνοής» και με 20 γκολ με την φανέλα της Μπενφίκα, σε 22 αγώνες του πορτογαλικού πρωταθλήματος, βρίσκεται ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος «βρήκε δίχτυα» στην νίκη με 2-1 επί της Σάντα Κλάρα.

Ο σχετικός πίνακας περιλαμβάνει ποδοσφαιριστές από τα πρωταθλήματα που διεξάγονται σε Γερμανία, Αγγλία, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Σκωτία, Ελλάδα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ελβετία και Τουρκία.

Η πρώτη 10άδα με τους πιό παραγωγικούς παίκτες στην «γηραιά ήπειρο», έχει ως εξής:

1. Χάρι Κέιν (32 ετών/Μπάγερν Μονάχου/Αγγλία) 26 γκολ σε 22 αγώνες

2. Κιλιάν Μπαπέ (26/Ρεάλ Μαδρίτης/Γαλλία) 23 γκολ σε 22 αγώνες

3. Έρλινγκ Χάαλαντ (25/Μάντσεστερ Σίτι/Νορβηγία) 22 γκολ σε 26 αγώνες

4. Βαγγέλης Παυλίδης (26/Μπενφίκα/Ελλάδα) 20 γκολ σε 22 αγώνες

5. Λουϊς Σουάρες (28/Σπόρτινγκ Λισ./Κολομβία) 19 γκολ σε 21 αγώνες



6. Αγιάσε Ουέντα (27/Φέγενορντ/Ιαπωνία) 18 γκολ σε 21 αγώνες

7. Ιγκόρ Τιάγκο (24/Μπρέντφορντ/Βραζιλία) 17 γκολ σε 26 αγώνες

8. Πολ Ονουάτσου (31/Τραμπζονσπόρ/Νιγηρία) 16 γκολ σε 19 αγώνες

9. Βεντάτ Μουρίκι (31/Μαγιόρκα/Κόσοβο) 16 γκολ σε 23 αγώνες

10. Γιανίς Μπεγκραουϊ (24/Εστορίλ/Μαρόκο) 15 γκολ σε 22 αγώνες