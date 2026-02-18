Η Μαρσέιγ δεν θα κρατήσει τον Παβάρ

Ο Μπένζαμεν Παβάρ αναμένεται να επιστρέψει στην Ίντερ το καλοκαίρι.

Η διοίκηση της Μαρσέιγ έχει αποφασίσει να μην ενεργοποιήσει την οψιόν στη συμφωνία της με την Ιντερ για την απόκτηση του Μπένζαμεν Παβάρ.

Ο 29χρονος Γάλλος διεθνής μπακ αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι δανεικός για ένα χρόνο από την ομάδα του Μιλάνου, με οψιόν αγοράς στα 18 εκατ. ευρώ, ωστόσο, σύμφωνα με πηγή της ομάδας του λιμανιού στην εφημερίδα «Equipe», η διοίκηση έχει αποφασίσει να μην την ενεργοποιήσει.

Ο Παβάρ τη φετινή σεζόν έχει ένα γκολ και τρεις ασίστ σε 28 ματς με την ομάδα της Μασαλίας, σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά δεν είναι στα πλάνα της διοίκησης για την επόμενη σεζόν.

