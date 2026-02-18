Ρίο Άβε: Παραμένει στη θέση του ο Συλαϊδόπουλος

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος θα παραμείνει στον πάγκο τη Ρίο Άβε και για το ματς με την Πόρτο.

Σε βαθιά κρίση βρίσκεται η Ρίο Άβε, καθώς μετρά 5 συνεχόμενες ήττες, ισοφαρίζοντας ρεκόρ πριν από 15 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εκτός ζώνης υποβιβασμού, η ομάδα κατέχει μια άβολη θέση στον βαθμολογικό πίνακα (15η), σε ένα πλαίσιο αυξανόμενης δυσαρέσκειας από τους οπαδούς.

Παρ’ όλα αυτά, και παρά την περίοδο έντασης, όλα δείχνουν ότι ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος θα παραμείνει στον πάγκο για τον επόμενο αγώνα, στο «Ντραγκάο» απέναντι στην Πόρτο. Ο Έλληνας προπονητής διαβεβαίωσε, μετά το τέλος του αγώνα εναντίον της Μορεϊρένσε, ότι «θα μείνει», ενισχύοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει τη δουλειά που ξεκίνησε από το καλοκαίρι στη Ρίο Άβε.

