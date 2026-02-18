Νταβέλης: «Υπήρξαν επαφές από δυο ενδιαφερόμενους για την ΑΕΛ Novibet, αλλά δεν προχώρησαν» (vid)

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για όλα τα θέματα που απασχολούν την ΑΕΛ Novibwr παραχώρησε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Αχιλλέας Νταβέλης στο formedia radio 99.8.

Ο πρόεδρος των «βυσσινί» τοποθετήθηκε για μια σειρά ζητημάτων καθοριστικά για την ομάδα, που έπαιξαν ρόλο στην πορεία της στο πρωτάθλημα, όπως τα έργα στο AEL FC Arena, τον μεταγραφικό σχεδιασμό του καλοκαιριού, τις αλλαγές των προπονητών, την έλευση Παντελίδη και τις χειμερινές μεταγραφές, το ιδιοκτησιακό, καθώς και ποια θα είναι η επόμενη μέρα αν δεν βρεθεί επενδυτής να πάρει τις μετοχές.

«Κρινόμαστε με έργα»: Η χρονική στιγμή της δημόσιας τοποθέτησης

Ο Aχιλλέας Νταβέλης εξήγησε γιατί απέφυγε να μιλήσει δημόσια το προηγούμενο διάστημα, τονίζοντας ότι προτεραιότητα είχε η διαχείριση των εκκρεμοτήτων και όχι η επικοινωνία. «Το να μιλήσεις σε μια περίοδο που οι άνθρωποι κρίνονται με πράξεις και όχι με λόγια δεν είχε ουσία. Από τον Νοέμβριο μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου τρέχαμε με ασφυκτικές προθεσμίες. Ήταν μια περίοδος που δεν σήκωνε επικοινωνιακές κινήσεις, αλλά δουλειά».

Υπενθύμισε ότι από την αρχή της σεζόν ο στόχος είχε τεθεί με ρεαλιστικούς όρους: «Δεσμευτήκαμε από το καλοκαίρι ότι στόχος είναι η εδραίωση της ομάδας στην κατηγορία. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν εκτός πραγματικότητας. Πρέπει να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να πάμε».

Το καλοκαίρι της ανατροπής: Διοικητική ανασυγκρότηση από το μηδέν

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε στις διοικητικές ανακατατάξεις που προηγήθηκαν της σεζόν. Ο μεγαλομέτοχος περιέγραψε μια κατάσταση αιφνίδιας αποδόμησης του προηγούμενου σχήματος. «Βρεθήκαμε ξαφνικά χωρίς βασικούς συνεργάτες. Για δικούς τους λόγους δεν θέλησαν να συνεχίσουν και έπρεπε να ξαναχτιστεί ο διοικητικός μηχανισμός από την αρχή. Αυτό κόστισε σε χρόνο και ενέργεια».

Παράλληλα, έγιναν διερευνητικές επαφές με υποψήφιους επενδυτές, οι οποίες όμως δεν τελεσφόρησαν: «Υπήρξαν προσεγγίσεις από δύο κατευθύνσεις. Στην πορεία φάνηκε ότι δεν υπήρχε η απαιτούμενη σοβαρότητα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε μια περίοδο που έπρεπε να τρέχουμε τον σχεδιασμό».

Το γηπεδικό μέτωπο και η οικονομική επιβάρυνση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της έδρας και στις συνθήκες μίσθωσης του AEL FC Arena, το οποίο ο μεγαλομέτοχος χαρακτήρισε ως ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια της χρονιάς. «Βρεθήκαμε μπροστά σε μια αύξηση μισθώματος που ξεπερνούσε το 300%. Παραλάβαμε ουσιαστικά έναν χώρο που απαιτούσε άμεσες παρεμβάσεις. Αναγκαστήκαμε να επενδύσουμε ποσό που άγγιξε το ένα εκατομμύριο ευρώ σε ένα μίσθιο ενός έτους».

Εξέφρασε παράλληλα την απογοήτευσή του για την απουσία ουσιαστικής θεσμικής στήριξης: «Μου δόθηκαν υποσχέσεις που δεν υλοποιήθηκαν. Όταν βλέπεις άλλες πόλεις να ενισχύονται σημαντικά και η δική σου ομάδα να παλεύει μόνη της, είναι λογικό να γεννώνται ερωτήματα. Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας είχε υποσχεθεί πως θα μας βοηθήσει στα έργα που απαιτούνταν να γίνουν στο arena. Όμως μας κορόιδεψε και χάσαμε πολύτιμο χρόνο που μας στοίχισε στη συνέχεια. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει πως ο κύριος Κουρέτας με την συμπεριφορά του έδειξε πως είναι εχθρός της ΑΕΛ». Αποκάλυψε, ωστόσο, ότι επίκειται συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του αθλητισμού για συνολική συζήτηση του ζητήματος.

Αγωνιστικός σχεδιασμός: Αυτοκριτική και διορθωτικές κινήσεις

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ προχώρησε σε ανοιχτή παραδοχή λαθών στον αρχικό σχεδιασμό. «Το καλοκαίρι έγιναν επιλογές που εκ του αποτελέσματος δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες. Αναγκαστήκαμε να λύσουμε συμβόλαια με σημαντικό οικονομικό κόστος. Ήταν ένα μάθημα που πληρώσαμε ακριβά».

Με την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας, όπως είπε, δόθηκε έμφαση στην ποιότητα και στον χαρακτήρα των ποδοσφαιριστών: «Στη συνέχεια κινηθήκαμε πιο στοχευμένα. Θέλαμε παίκτες που να μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας και της πίεσης».

Η κρίση στα αποδυτήρια: «Το πρόβλημα ήταν βαθύτερο»

Ένα από τα πιο αποκαλυπτικά σημεία της συνέντευξης αφορούσε την εσωτερική λειτουργία της ομάδας. Ο μεγαλομέτοχος μίλησε για περίοδο έντονης δυσλειτουργίας. «Υπήρξε φάση που στα αποδυτήρια επικρατούσε αναρχία και έλλειψη επαγγελματισμού. Φέραμε μέχρι και αθλητικό ψυχολόγο. Ξυπνάς ένα πρωί και καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα δεν είναι απλώς σοβαρό, είναι δομικό».

Για την αλλαγή προπονητή σημείωσε: «Ένας προπονητής μπορεί να έχει γνώσεις και προοπτική, αλλά αν δεν μπορεί να κρατήσει τα αποδυτήρια, δεν μπορεί να προχωρήσει. Η πειθαρχία είναι αδιαπραγμάτευτη».

Η σχέση με τον κόσμο και η εσωτερική κριτική

Ο Αχιλλέας Νταβέλης στάθηκε ιδιαίτερα στη σχέση με τους φιλάθλους, αναγνωρίζοντας την ένταση της κριτικής. «Δεν είναι εύκολο να ακούς αποδοκιμασίες όταν ξέρεις τι προσπάθεια γίνεται από μέσα. Όμως ο κόσμος είναι η ψυχή της ομάδας και έχει δικαίωμα να απαιτεί».

Παράλληλα έκανε λόγο για εσωτερικές αντιπαλότητες: «Οι εχθροί της ΑΕΛ βρίσκονται κυρίως εντός των τειχών. Είναι λίγοι αριθμητικά, αλλά δημιουργούν θόρυβο. Η ομάδα χρειάζεται ενότητα».

Το ιδιοκτησιακό αύριο: Ανοιχτό παράθυρο σε επενδυτή

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε και το μέλλον της διοίκησης. Ο μεγαλομέτοχος δεν έκρυψε την προσωπική κόπωση: «Υπάρχει ψυχική και σωματική φθορά. Θα ήθελα να υπάρξει συμπαίκτης ή ακόμη και αντικαταστάτης. Η πόρτα είναι ανοιχτή, αλλά η ευθύνη επιλογής είναι τεράστια».

Ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα γίνει σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο: «Μετά το τέλος της σεζόν θα υπάρξει ένα σύντομο, σαφές παράθυρο συζητήσεων 20 ημερών. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθεί ξανά χρόνος που επηρεάζει τον σχεδιασμό».

Κλείνοντας, ο κ. Νταβέλης μίλησε σε προσωπικό τόνο για τη σχέση του με την ομάδα: «Υπάρχουν στιγμές που λες θέλω να φύγω άμεσα. Και την επόμενη στιγμή βλέπεις την ομάδα στο γήπεδο και όλα ανατρέπονται μέσα σου. Αυτό έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Δεν είναι απλώς μια επένδυση -είναι ευθύνη».