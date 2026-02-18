Χωρίς φόβο για τις βάσεις πρόκρισης ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρώτο παιχνίδι της ενδιάμεσης φάσης του Champions League.

Το ευρωπαϊκό του… κοστούμι φορά απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται απόψε (22:00, Cosmote Sport 2HD, MEGA) την Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πρώτο παιχνίδι των play off του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν επικρατήσει των Γερμανών 2-0 πριν από λίγες εβδομάδες, στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase, και πλέον θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία τους και να θέσουν βάσεις πρόκρισης στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενόψει της ρεβάνς.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να βρει τον καλό της εαυτό, μετά τις γκέλες στο πρωτάθλημα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζει καλά. Ωστόσο, οι «ασπιρίνες» βρίσκονται σε καλή φόρμα, μετρώντας έξι σερί νίκες.

Το ευχάριστο για τον Βάσκο είναι πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ο Λορέντζο Πιρόλα ήταν ο τελευταίος που επέστρεψε σε αποστολή και δεν αποκλείεται να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα, στο πλευρό του Παναγιώτη Ρέτσου.

Αντίθερα, με σημαντικές απουσίες ταξίδεψε η αποστολή της Λεβερκούζεν στον Πειραιά. Εκτός πλάνων του Κάσπερ Χιούλμαντ έχουν τεθεί οι Μπεν Σεγκίρ, Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε από την UEFA ο Πορτογάλος elite Ζοάο Πινέιρο. Ο 38χρονος ρέφερι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του Μπρούνο Ζεσούς και Λουτσιάνο Μάια. Τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι, επίσης Πορτογάλοι, Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Οι πιθανές συνθέσεις

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσος, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ζέλσον, Ποντένσε, Ταρέμι.

Λεβερκούζεν: Μπλάσβις, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Αουγκούστο, Βάσκεθ, Γκριμάλντο, Γκαρθία, Άντριχ, Τίλμαν, Χόφμαν, Σικ.