Σνάιντερ: «Ο Πρεστιάνι θα έπρεπε να είναι άντρας»

Ο Ουέσλι Σνάιντερ μίλησε για το περιστατικό ανάμεσα σε Πρεστιάνι και Βινίσιους και είπε την γνώμη του.

Ο Ολλανδός πρώην ποδοσφαιριστής ανέφερε πως θα ήθελε να ξέρει τι θα σκέφτονται οι συμπαίκτες του Πρεστιάνι που είναι του ίδιου χρώματος με τον Βινίσιους.

«Ο Πρεστιάνι θα έπρεπε να είναι άντρας και να μην καλύπτει το στόμα του όταν λέει κάτι τέτοιο στον Βινίσιους. Αν πρόκειται να το πει, τουλάχιστον να το πει χωρίς να καλύπτει το στόμα του.

Είναι σκάνδαλο ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να αποκαλούν τους μαύρους “Μαϊμούδες”! Και κάτι ακόμα, ο Πρεστιάνι κυριολεκτικά έχει μαύρους συμπαίκτες. Τι στο καλό θα σκέφτονται αυτοί;»