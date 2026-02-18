Μπουκάλι από την εξέδρα προς τον Βινίσιους στο «Ντα Λουζ» μετά το γκολ της Ρεάλ

Πρωταγωνιστής εντός κι εκτός αγωνιστικού χώρου έγινε ο Βινίσιους στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Βραζιλιάνος έδωσε τη νίκη στους Μαδριλένους, ωστόσο ο πανηγυρισμός του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις εξέδρες του «Ντα Λουζ».

Η κατάσταση ξέφυγε μετά το 0-1, όταν δημιουργήθηκε ένταση στον αγωνιστικό χώρο. Ο Βινίσιους κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση εις βάρος του από τον Πρεστιάνι, με τον διαιτητή να ενεργοποιεί άμεσα το σχετικό πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, οδηγώντας το παιχνίδι σε προσωρινή διακοπή περίπου δέκα λεπτών.

Παρότι το παιχνίδι συνεχίστηκε, τα επεισόδια δεν σταμάτησαν. Λίγο πριν τη λήξη των καθυστερήσεων, αντικείμενο, συγκεκριμένα μπουκάλι, εκτοξεύθηκε από την εξέδρα προς τον Βινίσιους, καταλήγοντας σε μικρή απόσταση από τον ίδιο, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.