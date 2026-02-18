Βινίσιους: «Οι ρατσιστές βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα, είναι δειλοί»

Ο Βινίσιους Τζούνιορ έβγαλε επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό της ρατσιστικής επίθεσης.

Ο Βραζιλιάνος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης κάνει έμμεσα λόγο για τον παίκτη της Μπενφίκα, Πρεστιάνι, ο οποίος χρησιμοποίησε την φανέλα του για να μην δουν οι υπόλοιποι τι έλεγε.

Η δήλωση του Βινίσιους

«Οι ρατσιστές είναι, πάνω απ’ όλα, δειλοί. Χρειάζεται να βάζουν τις φανέλες τους στο στόμα για να δείξουν πόσο αδύναμοι είναι.

Αλλά έχουν την προστασία άλλων που, θεωρητικά, έχουν σαφή υποχρέωση να τους τιμωρούν σε τέτοιες περιπτώσεις.

Τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν είναι καινούργιο στη ζωή μου ή στη ζωή της ομάδας μου. Δέχθηκα κίτρινη κάρτα επειδή πανηγύρισα ένα γκολ. Ακόμα δεν καταλαβαίνω γιατί πήρα αυτή την κάρτα.

Από την άλλη, βλέπω ότι ήταν απλώς ένα κακώς εφαρμοσμένο πρωτόκολλο που δεν εξυπηρέτησε κανέναν σκοπό. Δεν μου αρέσει να εμφανίζομαι σε τέτοιες καταστάσεις, ειδικά μετά από μια μεγάλη νίκη, όταν οι τίτλοι θα έπρεπε να αφορούν την Ρεάλ Μαδρίτης αλλά είναι απαραίτητο».