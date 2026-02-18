Ο Οταμέντι πίκαρε τον Βινίσιους με το τατουάζ για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Βινίσιους Τζούνιορ φαίνεται πως τραβά συνεχώς πάνω του τα βλέμματα, ακόμη και όταν δεν κάνει τα μαγικά του με την μπάλα.

Ο αγώνας στη Λισαβόνα μεταξύ Μπενφίκα και Ρεάλ Μαδρίτης σημαδεύτηκε απόμεγάλη ένταση, αλλά και από καταγγελία ρατσιστικής επίθεσης εις βάρος του Βινίσιους Τζούνιορ, κάτι που προκάλεσε προσωρινή διακοπή βάσει πρωτοκόλλου.

Στα τελευταία λεπτά του αγώνα υπήρξε ακόμη ένα επεισόδιο που ανέβασε τους τόνους. Ο Νικολάς Οταμέντι είχε έντονη λογομαχία με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ και σε μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη, σήκωσε τη φανέλα του για να του δείξει το τατουάζ με το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Αργεντινός αμυντικός πανηγύρισε την κατάκτηση του Μουντιάλ με την εθνική του ομάδα το 2022, και φαίνεται πως θέλησε να το υπενθυμίσει στον αντίπαλό του που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει κάτι αντίστοιχο.