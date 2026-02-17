Διακοπή στο Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης ύστερα από ρατσιστικό σχόλιο στον Βινίσιους (vid)

Σχεδόν δεκάλεπτη διακοπή στο Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης, ύστερα από επεισόδιο που δημιουργήθηκε μεταξύ του Βινίσιους και του Πρεστιάνι.

Μεγάλη ένταση στο Μπενφίκα - Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Βινίσιους έδωσε προβάδισμα στην «Βασίλισσα» στο 50ο λεπτό. Ο Βραζιλιάνος πανηγύρισε με τον... τρόπο του, προκαλώντας «σύρραξη». Συγκεκριμένα ο Βινίσιους αρχικά λογομάχησε με τον Οταμέντι και μετά με τον Πρεστιάνι.

Ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί γιατί ο σταρ της Ρεάλ ανέφερε στον διαιτητή Λετεσιέ ότι ο Αργεντίνος τον αποκάλεσε «μαϊμού» και αυτό έφερε την σχεδόν δεκάλεπτη διακοπή, καθώς ο Βινίσιους κάθισε στον πάγκο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

