Σοβαρή καταγγελία στην Αυστρία: Κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια γυναικείας ομάδας

Σάλο έχει προκαλέσει στην Αυστρία η αποκάλυψη ότι μπήκαν κρυφές κάμερες στα αποδυτήρια και τα ντους της γυναικείας ομάδας της Άλτακ.

Οι αθλήτριες είναι σοκαρισμένες, ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης τις επόμενες ημέρες.

Μία από τις παίκτριες, που δεν θέλει να αναφέρει το όνομα της, περιέγραψε την κατάσταση ως «απαράδεκτη και αποκρουστική», τονίζοντας πως η ομάδα προσπαθεί να διαχειριστεί το ψυχολογικό βάρος της υπόθεσης. Περίπου 30 γυναίκες φέρονται να έχουν ταυτοποιηθεί στο οπτικοακουστικό υλικό.

Η υπουργός Αθλητισμού της Αυστρίας, χαρακτήρισε το περιστατικό εξαιρετικά σοβαρό και ζήτησε διερεύνηση, λέγοντας ότι οι αθλήτριες οφείλουν να αισθάνονται ασφαλείς στους χώρους τους.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για παράνομη καταγραφή και διακίνηση υλικού, ενώ οι έρευνες ξεκίνησαν στο πλαίσιο διεθνών ελέγχων από γερμανικές και ελβετικές αρχές.

Η ομάδα ανακοίνωσε πως έχει ήδη προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στις παίκτριες και συνεργάζεται με τις αρμόδιες ομοσπονδίες για την ενίσχυση των μέτρων προστασίας.