Τζώρτζογλου: «Ο Ολυμπιακός πήρε όλα τα “λάφυρα” του ποδοσφαίρου – Θέλω ν’ αλλάξει το εκλογικό σύστημα της ΕΠΟ»

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΕΠΟ και Πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου, Νίκος Τζώρτζογλου, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή “Στρογγυλή Θεά” του Crete2day, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης.

Ο κ. Τζώρτζογλου είπε μεταξύ άλλων:

Για την συγκέντρωση ενώσεων και τις αντιδράσεις κατά της ΕΠΟ: Οκτώ πρόεδροι ΕΠΣ συγκεντρώθηκαν. Ξέρετε πόσες είναι οι ΕΠΣ σε όλη την Ελλάδα; Tα “λάφυρα” του ποδοσφαίρου που είναι; To πρωτάθλημα, το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ τα πήρε ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να τον ρωτήσουμε τι άλλο θέλει να πάρει. Τα πήρε δίκαια. Δεν έχει μείνει τίποτα άλλο στην ομοσπονδία. Βλέπετε κατεύθυνση όπως κατηγορούν την ΕΠΟ; O Γκαγκάτσης προέρχεται από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τι πήρε με αυτήν τη διοίκηση της ΕΠΟ;

Για τη διαιτησία: Και βέβαια υπάρχουν λάθη. Πάντα υπήρχαν. Η ΚΕΔ σήμερα αποτελείται από κορυφαίους διαιτητές που προέρχονται από κορυφαία πρωταθλήματα. Μην πάμε σε αυτά που γίνονταν πριν δύο – τρία χρόνια. Δεν υπάρχει κατεύθυνση όπως υπήρχε παλαιότερα. Γίνονται λάθη υπέρ του ΠΑΟΚ;

Θα χρειαστούν ίσως τρία – τέσσερα χρόνια για να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές σε όλους τους αγώνες πλην εξαιρέσεων.

Για τη νυν διοίκηση της ΕΠΟ και το εκλογικό της

σύστημα: Η σημερινή είναι η καλύτερη ΕΠΟ με μεγάλη διαφορά. Γι’ αυτό επέλεξα να είμαι στη διοίκηση. Θέλω να γίνει πιο δημοκρατικό το εκλογικό σύστημα. Θέλω να προλάβω να το αλλάξω. Να μην υπάρχουν 75 “Τζώρτζογλου”. Επιμένω σ’ αυτό και για μένα θα είναι ο δεύτερος μεγάλος στόχος. Πολλοί πρόεδροι ΕΠΣ το συζητάνε και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Επειδή αυτή η διοίκηση θέλει διαφάνεια μπορεί να το υποστηρίξει…