Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ: Μια κόντρα «μαραθώνιος»

Όλα δείχνουν πως οι δύο ομάδες μπορεί τη φετινή σεζόν να έχουν συνεχή μεταξύ τους παιχνίδια αν πάμε μέχρι τέλους.

Αν η Μάντσεστερ Σίτι και η Νιούκαστλ φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, τότε τα μεταξύ τους παιχνίδια ενδέχεται να εξελιχθούν…. σε μαραθώνιο.

Το σενάριο θέλει τις δύο αγγλικές ομάδες να αναμετρηθούν έως και επτά φορές μέσα στην ίδια σεζόν, συνδυάζοντας παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ, τα εγχώρια κύπελλα και φυσικά την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Μάλιστα, αν συμβεί αυτό, θα μπορούσαν να παίζουν τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα μέσα στο 2026 μέχρι και τον Μάιο.

Αν τελικά επιβεβαιωθεί αυτό το σενάριο, τότε η Μάντσεστερ Σίτι - Νιούκαστλ ίσως εξελιχθεί στο νέο ευρωπαϊκό… σίριαλ της χρονιάς.