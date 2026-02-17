Με Πιρόλα και τους «νέους» η αποστολή του Ολυμπιακού για Λεβερκούζεν (pic)

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ματς με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα play offs του Champions League έγινε γνωστή πριν από λίγο από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (18/2, 22:00) την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τη knockout φάση των play-offs του UEFA Champions League.

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Τρίτης (17/2) την προετοιμασία τους στον Ρέντη και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας του, από την οποία δεν απουσιάζει κανείς και άπαντες είναι διαθέσιμοι για το μεγάλο παιχνίδι με τους Γερμανούς.

Αναλυτικά: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Λουίς, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Πασχαλάκης, Ταρέμι, Μαρτίνς, Κλέιτον.