Η La Liga κέρδισε δικαστική «μάχη» κατά της διαδικτυακής πειρατείας

Η ισπανική La Liga και η Telefónica, συνεργάτης της για τις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, εξασφάλισαν (17/2) δικαστική εντολή που απαιτεί από τους παρόχους VPN NordVPN και Proton VPN να μπλοκάρουν την πρόσβαση εντός της Ισπανίας, σε 16 ιστοσελίδες που κατηγορούνται για παράνομη μετάδοση αγώνων της LaLiga.

Οι αποφάσεις, στις οποίες δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση, υποχρεώνουν τις υπηρεσίες VPN να καταστήσουν αμέσως μη προσβάσιμες από τα ισπανικά δίκτυα τις διευθύνσεις IP των φερόμενων ως πειρατικών ιστοσελίδων.

Η La Liga ανακοίνωσε ότι η απόφαση αναγνωρίζει «την ευθύνη αυτών των τεχνολογικών μεσαζόντων στη διαδικασία πειρατείας αγώνων της LALIGA» και ανέφερε ότι το δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι πάροχοι VPN είναι τεχνολογικοί μεσάζοντες που υπόκεινται στον ευρωπαϊκό κανονισμό ψηφιακών υπηρεσιών και ως εκ τούτου υποχρεούνται να «αποτρέπουν την τέλεση παραβιάσεων στις υποδομές τους».

Proton και NordVPN δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν καμία διαδικασία πριν από τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης και δεν είχαν λάβει τα δικαστικά έγγραφα που αναφέρονται στον τύπο.