Οι «κατάσκοποι»... γίγαντες στο «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Τζολάκης

Υψηλές παρουσίες, όπως αυτή του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αλλά και ιδιαίτεροι απεσταλμένοι κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, θα βρεθούν αύριο (19/2) στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», στον -πρώτο-αγώνα του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στα playoffs της νοκ άουτ φάσης του Champions League.

«Κατάσκοποι» από Ιταλία, Αγγλία και Γερμανία, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Ευρώπη και αναρτήσεις δημοσιογράφων στα social media, αναμένεται να παρακολουθήσουν τη συνάντηση, έχοντας στραμμένη την προσοχή τους σε συγκεκριμένους παίκτες, έτοιμη να γεμίσουν τα...μπλοκάκια τους.



Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν που μεγάλοι σύλλογοι στέλνουν ανθρώπους στους στο «Γ. Καραϊσκάκης» και βέβαια δεν θα είναι η τελευταία εάν ο Ολυμπιακός συνεχίσει την ευρωπαϊκή του διαδρομή, εξασφαλίζοντας θέση στους «16» της κορυφαίας διοργάνωσης συλλόγων στην Ευρώπη.



Εκείνος που φαίνεται να συγκεντρώνει πάνω του τη μεγαλύτερη προσοχή και ενδιαφέρον, είναι ο Κωνσταντίνος Τζολάκης.

Γιουβέντους, Ρόμα, Νάπολι, Μπολόνια, Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Μπάγερν αλλά και Γαλατασαράι, αναμένεται να εκπροσωπηθούν με ανθρώπους τους.

Οι δύο αγγλικές ομάδες φαίνεται, όπως αναφέρουν ΜΜΕ στην Αγγλία, εξετάζουν την περίπτωσή του με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για την ομάδα της Τουρκίας έχουν γράψει αρκετές φορές τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας, ενώ δυναμικό φαίνεται να είναι το... μπάσιμο των Ιταλών.

Η Γιουβέντους φέρεται ήδη να έχει ζητήσει πληροφορίες, όπως και η Ρόμα, ενώ δημοσιεύματα στην Ιταλία, σημειώνουν ότι «συνεργάτες του προπονητή της Νάπολι, Αντόνιο Κόντε, θα είναι παρόντες στον αγώνα του Ολυμπιακού εναντίον της Λεβερκούζεν για να παρακολουθήσουν τον 23χρονο Έλληνα τερματοφύλακα».

Το συμβόλαιο του λήγει τον Ιούνιο του 2027, ενώ σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transfermarkt», η τρέχουσα χρηματιστηριακή του αξία είναι 15 εκατομμύρια ευρώ.