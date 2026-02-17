Η «σταχτοπούτα» και χωρίς εμπειρία Θέλτα κόντρα στον... ευρωπαίο ΠΑΟΚ

Ζητείται ευρωπαϊκή εμπειρία για τη Θέλτα, με τα ΜΜΕ της Ισπανίας να κάνουν αναπόφευκτα τη σύγκριση με τον ΠΑΟΚ, που παίζει σταθερά στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια.

Νέα αναμέτρηση για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην ομάδα του Βίγκο, αυτή τη φορά -αρχικά- εντός έδρας, και μάλιστα για τα πλέι οφ του Europa League.

Οι Ισπανοί τις προηγούμενες ώρες ασχολήθηκαν με την «απόρθητη» και αήττητη Τούμπα, στην οποία η ομάδα του Λουτσέσκου έχει να φύγει ηττημένη από τις 13 Φεβρουαρίου του 2025.

Κόντρα σε μία ομάδα ισπανική, η οποία όμως δεν έχει την εμπειρία των παραδοσιακών δυνάμεων της χώρας της Ιβηρικής, όπως η Βιγιαρεάλ, η Μπέτις ή ακόμα και η Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Χαρακτηριστικό είναι πως ο πιο έμπειρος του ρόστερ του Χιράλδες, είναι ο Μάρκος Αλόνσο με 65 συμμετοχές σε ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις, ενώ ακολουθεί ο Ματίας Βεσίνο με 56 εμφανίσεις αντίστοιχα.

Οκτώ συνολικά παίκτες του «ασπρόμαυρου» ρόστερ έχουν 65 ή περισσότερες συμμετοχές στην Ευρώπη, αποδεικνύοντας πως ο ΠΑΟΚ αποτελεί μόνιμο... θαμώνα την τελευταία 15ετία στις διοργανώσεις της UEFA.

Στην κορυφή της λίστας ο Τάισον με 144, ενώ Κεντζιόρα και Ζίβκοβιτς συμπληρώνουν την τριάδα των τριψήφιων με 114 και 101 αντίστοιχα. Πέντε ακόμα παίκτες του Δικεφάλου (Καμαρά, Λόβρεν, Ντεσπόντοφ, Οζντόεφ και Πέλκας) έχουν περισσότερες συμμετοχές από τον πιο έμπειρο του ρόστερ της ομάδας του Βίγκο.

Ένα άλλο εντυπωσιακό παράδειγμα της έλλειψης ευρωπαϊκής εμπειρίας της Θέλτα είναι ότι από τους 26 παίκτες της που έχουν αγωνιστεί σε αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν, μόνο 11 είχαν αγωνιστεί στην Ευρώπη και τις προηγούμενες σεζόν.

Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ με 21 από τους 25 παίκτες του να έχουν αγωνιστεί τουλάχιστον μία σεζόν σε διοργανώσεις της UEFA, αποδεικνύει πως δικαίως βρίσκεται στις πιο έμπειρες ομάδες του Europa League.