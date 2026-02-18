Σοκ στην Ιταλία: Απειλές κατά του διαιτητή μετά το Ίντερ - Γιουβέντους

Ο διαιτητής του αγώνα ανάμεσα σε Ίντερ και Γιουβέντους, Φεντερίκο Λα Πένα, βρέθηκε στο στόχαστρο σοβαρών απειλών θανάτου μετά το κυριακάτικο ντέρμπι της Serie A.

Ο Ιταλός ρέφερι δέχθηκε υβριστικά και απειλητικά μηνύματα μέσω social media, με κάποια να στρέφονται όχι μόνο κατά του ίδιου αλλά και της οικογένειάς του.

Οι αρχές του συνέστησαν να παραμείνει στο σπίτι του για λόγους ασφαλείας, ενώ ο ίδιος προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Η Εισαγγελία της Ρώμης έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Παράλληλα, η Ιταλική Ένωση Διαιτητών καταδίκασε το περιστατικό, τονίζοντας πως τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ποδόσφαιρο.

Ο Λα Πένα αναμένεται να μείνει προσωρινά εκτός ορισμών, ώστε να αποφορτιστεί μετά την έντονη πίεση που ακολούθησε το παιχνίδι, στο οποίο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες για κρίσιμες διαιτητικές αποφάσεις.