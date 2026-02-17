Βίκτορ Λόπεθ στο SDNA: «Η Ευρώπη θα δείξει, αν αξίζει ο Μπενίτεθ να συνεχίσει στον Παναθηναϊκό»

Ο Ισπανός ρεπόρτερ της Θέλτα (Television de Galicia – Radio Galega) που παρακολουθούσε στενά την πορεία του πολύπειρου κόουτς στο Βίγκο, μιλά στο SDNA για τα δύσκολα…φεγγάρια που περνάει στο Τριφύλλι και το μέλλον του στην Ελλάδα.

Τέσσερις μήνες τείνει να συμπληρώσει ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Τα αποτελέσματα και κυρίως η αγωνιστική εικόνα των «πρασίνων» έπειτα από 25 παιχνίδια (13 νίκες – 6 ισοπαλίες – 6 ήττες) δεν επιτρέπουν να μπει θετικό πρόσημο στη μέχρι τώρα θητεία του Ισπανού τεχνικού στο Τριφύλλι, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό γύρω από τη συνολική του παρουσία.

Κι όλα αυτά, την ώρα που τα… βέλη της κριτικής προς το πρόσωπο του πολύπειρου κόουτς με το «βαρύ» βιογραφικό αυξάνονται με ρυθμούς γεωμετρικής προόδου από αγώνα σε αγώνα, συνθέτοντας ένα κλίμα πίεσης που μεγαλώνει διαρκώς.

Το SDNA έστριψε τις κεραίες του προς το Βίγκο της Ισπανίας, που αποτέλεσε τον προηγούμενο προπονητικό σταθμό της καριέρας του Μπενίτεθ πριν από τη μετέπειτα μετακόμισή του στην Ελλάδα για λογαριασμό των «πρασίνων», αναζητώντας μια πιο καθαρή εικόνα για τα αποτελέσματα της δουλειάς του τα τελευταία χρόνια.

Ο 65χρονος κόουτς κάθισε στον πάγκο της Θέλτα σε 33 παιχνίδια (9 νίκες – 9 ισοπαλίες – 15 ήττες) τη σεζόν 2023-24 και ο ρεπόρτερ του ισπανικού κλαμπ, Βίκτορ Λόπεθ (Television de Galicia – Radio Galega), σχολιάζει την εξέλιξη της θητείας του άλλοτε… «δικού τους» Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό.

«Τα αποτελέσματα του Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό με εξέπληξαν, ειδικά στην Ευρώπη, όπου πιστεύω ότι έχει πετύχει καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι περίμενα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Θέλτα, μιλούσε πάντα για έναν μαραθώνιο.

Για τον Μπενίτεθ είναι σημαντικό να φτάσει στη γραμμή τερματισμού προτού κριθεί η δουλειά του.

Στο Βίγκο, δεν ήθελαν να περιμένουν άλλο και διέκοψαν τη μεταξύ τους συνεργασία μεσούσης της σεζόν (Μάρτιο), επειδή υπήρχε η αίσθηση ότι δεν θα μπορούσε να κάνει τη Θέλτα να λειτουργήσει σωστά και να βρει σταθερότητα.

Νομίζω ότι η Θέλτα πήρε τη σωστή απόφαση που τον απέλυσε. Αυτό που θα συμβεί στην Ευρώπη εναντίον της Βικτόρια Πλζεν θα πρέπει να μας δείξει αν ο Μπενίτεθ αξίζει να ολοκληρώσει τον μαραθώνιό του στην Ελλάδα ή όχι.

Αν περάσει από αυτόν τον γύρο, νομίζω ότι αξίζει να ολοκληρώσει τη δουλειά του, αλλά αν αποκλειστεί, θα πρέπει να απολυθεί.

Προσωπικά, πάντα έλεγα ότι δεν θεωρούσα καλή κίνηση από τον Παναθηναϊκό την πρόσληψή του. Κατά τη γνώμη μου, είναι ένας προπονητής που έχει περάσει την ακμή του».